El presidente Luis Abinader encabezó este martes la entrega de moderno armamento militar y nuevos equipos destinados a las Fuerzas Armadas y a los organismos de seguridad del Estado.

En este acto, el Gobierno presentó tres nuevos vehículos blindados Furia, modelo VBD-1, que serán destinados a la unidad élite de comando contra el terrorismo de las Fuerzas Armadas. Este modelo es el vehículo blindado militar que se ensambla en la Industria Militar Dominicana, ubicada en San Cristóbal.

Asimismo fueron entregados 35 camionetas para patrullaje, 18 camiones de transporte de personal, dos camiones logísticos y 35 motocicletas de distintos tipos, con adecuaciones de la Industria Militar Dominicana.

También se presentaron drones autónomos, radares térmicos y cámaras de alta precisión para reforzar la vigilancia en las fronteras terrestres y marítimas.

Vehículos y equipos tácticos

La partida también incluye carabinas calibre 5.56 mm; fusiles de alta precisión calibre 7.62 mm; ametralladoras livianas modelo Negev 7, calibre 7.62 x 51 mm y 5.56 x 45 mm; lanzadores automáticos de granadas KGL-40 calibre 40 x 53 mm; lanzagranadas MGL MK1 calibre 40 mm; subametralladoras IWI X95 calibre 5.56 x 45 mm.

Asimismo, el Cuerpo Especializado en Mitigación de Desastres (Cemed) recibió un camión de bomberos urbano, un camión de bomberos forestal y un camión de búsqueda y rescate, destinados a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

Fernández Onofre destacó que el proceso de modernización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ha sido continuo bajo el liderazgo del presidente Abinader.

1,027 vehículos

El ministro informó que, durante la presente gestión, las Fuerzas Armadas han recibido un total de 1,027 vehículos de distintos tipos, lo que —según explicó— ha incrementado significativamente su capacidad de movilidad y operatividad, especialmente en la frontera y en apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta para la Seguridad Ciudadana.

Anunció que en los próximos meses continuarán las entregas parciales del modelo Furia VBD-2 al Ejército de la República Dominicana.

Onofre precisó que esta es la primera partida de lo pautado en 2026 para integrarse a las Fuerzas Armadas y representa solo una tercera parte del equipo total.

El acto se celebró en el Campamento Militar 16 de Agosto, ubicado en el kilómetro 25 de la autopista Duarte.

En la actividad estuvieron presentes el viceministro de Defensa para Asuntos Militares, mayor general, Miguel Ángel Rubio Báez; de Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez; de Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general técnico de Aviación Carlos Febrillet Rodríguez; el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, el de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez y el director general de la Policía Nacional, mayor general, Ramón Antonio Guzmán Peralta.