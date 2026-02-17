Cada día de 2026, las autoridades dominicanas han confiscado un promedio de 15 armas ilegales. Según informó ayer la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, tras la reunión de la Fuerza de Tarea encabezada por el presidente Luis Abinader, hasta la fecha, se han incautado 714 armas.

De estas, 45 tenían licencia vencida (6.3 %), 143 corresponden a investigaciones oficiales (20 %) y 15 fueron reportadas como robadas (3.5 %). El resto, unas 501 piezas, son completamente ilegales, lo que representa el 70. 2 %.

Estas operaciones forman parte de acciones preventivas y estrategias específicas dirigidas a reducir la violencia y proteger a la población.

Homicidios

En cuanto a muertes violentas, la funcionaria indicó que 14 provincias no registran homicidios en lo que va del año, mientras que seis territorios muestran tasas de dos dígitos.

La tasa acumulada de homicidios hasta la fecha es de 7.27 por cada 100,000 habitantes.

Raful también informó que las patinetas eléctricas serán categorizadas ´dentro de un marco regulatorio claro y diferenciado´.

"Quedó claramente establecido que deben ser categorizadas, ya que existen diferentes tipos de patinetas y motocicletas eléctricas, con distintas modalidades y velocidades, lo que requiere una regulación diferenciada", indicó Raful.

Heridos

Respecto a los heridos, hasta el 14 de febrero se contabilizaron 329 personas, evidenciando una ligera disminución frente a las 332 registradas en 2025.

La Fuerza de Tarea destacó que cada caso se analiza para determinar la causa del incidente y el tipo de arma utilizada.

Cambios en la dirección de PN Las sonrisas antecedieron la respuesta de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director del cuerpo, Ramón Antonio Guzmán Peralta, al ser consultados sobre los rumores de cambios en la dirección policial. La interrogante cobra relevancia, ya que Guzmán Peralta ha superado los dos años en el cargo, límite fijado por la Ley 590-16, que marca el ciclo de permanencia. "Este es un tema que yo creo que depende mucho de la decisión del presidente de la República, así que nosotros tenemos que esperar", señaló la funcionaria.