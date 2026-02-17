Al encabezar el acto de entrega de nuevo armamento y equipamiento militar para los órganos castrenses, el presidente Luis Abinader aseguró este martes que las fuerzas de seguridad cuentan con la capacidad necesaria para responder ante cualquier conflicto de control interno o de defensa nacional.

"Imagínense, de cinco (vehículos blindados) que teníamos en el 2020, República Dominicana realmente ya tiene un equipamiento para protegerse de cualquier situación en la frontera o temas también internos", dijo.

La mañana de hoy el Gobierno entregó a los organismos de seguridad del Estado una partida de moderno equipo militar, en la que destacan tres vehículos blindados Furia, modelo VBD-1, que serán destinados a la unidad élite de comando contra el terrorismo de las Fuerzas Armadas.

Este modelo es el vehículo blindado militar que se ensambla en la Industria Militar Dominicana, ubicada en San Cristóbal.

El gobernante reiteró que se prevé la construcción de alrededor de 30 unidades Furia VBD-1 y la entrega de 20 vehículos de asalto Furia VBD-2.

Informó que a finales de año está prevista la terminación de las primeras unidades del vehículo Furia, que serán asignadas a la Policía Nacional.

"Van a contribuir mucho porque nos estamos modernizando cada día más y estamos poniendo el Ejército en una situación que se puede decir sin precedentes en términos de equipamiento", agregó el mandatario.

Abinader destacó que "está en proceso" la producción de las unidades de aviones TP-75 Dulus y de vehículos blindados Furia, que se fabrican con miras a su comercialización en países de la región interesados.

"Ya esto está en proceso, especialmente el tema de los Dulus, que lo habíamos hablado. Lo que pasa es que ustedes saben que estos aviones tienen un tiempo de prueba; también vamos a comercializar, como dije, los furias con países de la región", precisó.

Entrega

Además de los tres nuevos Furia VBD-1, las fuerzas castrenses recibieron drones autónomos de reconocimiento, 35 camionetas para patrullaje, 18 camiones de transporte de personal, dos camiones logísticos y 35 motocicletas de distintos tipos.

En términos de armamento, la partida incluye carabinas calibre 5.56 x 45 mm; fusiles de alta precisión calibre 7.62 mm; ametralladoras livianas modelo Negev 7, calibre 7.62 x 51 mm y 5.56 x 45 mm; lanzadores automáticos de granadas KGL-40, calibre 40 x 53 mm; lanzagranadas MGL MK1, calibre 40 mm; y subametralladoras IWI X95, calibre 5.56 x 45 mm.

