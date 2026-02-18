Nuevo director de la Policía, con el reto de encarar las ejecuciones extrajudiciales

El director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader, designó ayer al mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional, mediante el decreto 111-26, dado a conocer por la Presidencia de la República.

Cruz Cruz sustituye a Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien permanecía en el cargo desde el 8 de noviembre de 2023, cuando reemplazó a Eduardo Alberto Then. El nuevo funcionario tiene el reto de continuar la reforma policial y encarar las ejecuciones extrajudiciales.

Según el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16, el período máximo al frente de la institución es de dos años, plazo que había sido excedido por tres meses.

En el mismo decreto, el mandatario colocó a Guzmán Peralta en honrosa situación de retiro tras cumplir el tiempo reglamentario y lo designó asesor del Poder Ejecutivo en materia policial.

La disposición también deroga el artículo 1 del Decreto 557-23, mediante el cual fue nombrado.

La decisión se fundamenta en los artículos 255 y 256 de la Constitución y en la Ley 590-16, que facultan al presidente a designar al director general de la Policía entre oficiales generales activos.

Con su nombramiento, Cruz Cruz fue ascendido al rango de mayor general.

Hasta su designación, se desempeñaba como inspector general de la institución.

En su trayectoria ha ocupado posiciones estratégicas como director de Asuntos Internos, director de Control Interno, director regional Sur y enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

Formación y experiencia

Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez.

Ha realizado especializaciones en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética y protección de dignatarios, además de capacitaciones internacionales con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia. Durante su carrera ha recibido diversas condecoraciones, entre ellas la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría.

Desafíos en el cargo

Cruz Cruz asume la dirección en un contexto marcado por cuestionamientos a las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "intercambios de disparos", que diversos sectores han pedido investigar con mayor rigor.

En las últimas semanas de febrero, la propia institución ha reportado 31 muertes en hechos atribuidos a intercambios de disparos.

El caso más reciente fue el de Yunior Vargas Samboy, de 31 años, apodado "Picachu", quien, según la uniformada, enfrentó a tiros a una patrulla policial que realizaba un operativo preventivo.

Asimismo, el nuevo titular deberá dar continuidad al proceso de reforma policial impulsado por el Gobierno, orientado a fortalecer la profesionalización y transformación institucional del cuerpo del orden.

¿Qué hizo como inspector general? Hasta ahora Cruz Cruz se desempeñó, desde noviembre del 2023, como inspector general de la institución, una de las dependencias clave dentro de la estructura policial. Desde esa posición tuvo bajo su responsabilidad la supervisión del cumplimiento de la ley y de los reglamentos internos, así como la vigilancia del correcto desempeño del personal policial. Entre sus funciones estuvo verificar que los agentes cumplieran con las normativas institucionales, desde el uso adecuado del uniforme y las armas de reglamento hasta el respeto de los procedimientos establecidos y los derechos de los ciudadanos. Un aspecto que ha sido cuestionado por los frecuentes "intercambios".

Sandra Guzmán

Periodista dominicana. Egresada de la UASD. Posee una amplia experiencia en el periodismo digital y de investigación.