Abinader: RD no quiere ser usuaria de tecnología, sino protagonista en su desarrollo

El presidente Luis Abinader habla durante la presentación del Proyecto Puerto de Intercambio Digital en el Palacio Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader aseguró este jueves que la República Dominicana apuesta a convertirse en un protagonista de la economía digital global, al presentar el Proyecto Puerto de Intercambio Digital, una iniciativa impulsada por Google que busca posicionar al país como un nodo estratégico de conectividad en la región.

El mandatario destacó que el país no pretende ser únicamente consumidor de tecnología, sino un actor clave en su desarrollo y aplicación.

"La República Dominicana no quiere ser solo usuaria de tecnología; quiere ser protagonista en su desarrollo", expresó Abinader durante su discurso en el acto celebrado en el Palacio Nacional.

De acuerdo con el jefe de Estado, este proyecto coloca a la nación en el mapa mundial no solo por su ubicación geográfica, sino como un centro de intercambio tecnológico que abre las puertas a una mayor competitividad en un entorno donde los países compiten por liderar la economía digital.

Infraestructura tecnológica nacional

Abinader aseguró que la construcción de este puerto digital marcará "un antes y un después" en la infraestructura tecnológica nacional, al convertir a República Dominicana en un punto clave del flujo de información entre América del Norte, Centroamérica y Sudamérica.

Calificó la jornada como un hecho significativo, no solo para el presente, sino especialmente para el futuro del país. Detalló que la construcción comenzará en marzo y que en una primera fase se instalarán dos cables submarinos ya programados dentro del plan de despliegue.

Según explicó, esta nueva infraestructura permitirá incrementar la capacidad de transmisión de datos, mejorar la redundancia en la conectividad y reducir la latencia de los servicios digitales en el país.

"Lo que esto significa es simple y poderoso: más velocidad, más seguridad, más resiliencia y más oportunidades para nuestro país", enfatizó el mandatario, citado en una nota que compartió la Presidencia.

El proyecto, agregó Abinader, no solo conectará a República Dominicana con el mundo, sino que colocará al país en el centro del flujo de información global, transformándolo en un nodo estratégico del entorno digital.

Abinader también subrayó que la experiencia internacional demuestra que la consolidación de infraestructuras de alta capacidad atrae centros de datos, empresas tecnológicas y proyectos vinculados a la economía del conocimiento.

Mejor conexión con Estados Unidos

Durante el acto, se informó que en una primera fase se instalarán dos cables que conectarán directamente con el territorio continental de los Estados Unidos.

Actualmente, la República Dominicana cuenta con un solo cable directo hacia ese mercado, y ya va perdiendo vida útil. Con la nueva infraestructura, el país pasará a tener tres conexiones directas, lo que triplicará esa capacidad. Además, el número de pares de fibra que enlazan directamente con los Estados Unidos se multiplicará por 10, lo que permitirá mayor volumen de transmisión de datos y reducción en los niveles de latencia.