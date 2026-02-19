Abinader firma el decreto que declara de interés nacional la construcción de puertos digitales

La mañana de este jueves el presidente Luis Abinader, firmó el decreto que declara de alto interés la construcción y establecimiento de puertos de intercambio digital en la República Dominicana.

La disposición apoya la construcción de un puerto de intercambio digital en el país de la multinacional tecnológica Google.

El decreto 113-26 busca fomentar la instalación, despliegue y operación de sistemas de cables submarinos con el objetivo de reforzar la infraestructura y los servicios digitales.

Por medio del referido decreto, se instruye al Gabinete de Innovación y Desarrollo Digital a crear una unidad de trabajo presidida por el ministro de la Presidencia y coordinada por el viceministro de Ejecución de Proyectos Presidenciales con el objetivo de dar seguimiento al proceso de negociación para la construcción y establecimiento de los referidos puertos de intercambio digital e instalación de sistemas de cables submarinos.

En su alocución el presidente aseguró: "hoy es un día muy importante, no solo para el presente sino también para el futuro del país. Esta inversión me genera una profunda satisfacción, no solo como presidente sino como ciudadano dominicano".

Abinader definió el proyecto como: "una inversión concreta que marca un antes y un después en la historia tecnológica de nuestro país ya que nos pone en el mapa no de manera geográfica, sino que nos convierte en un nodo tecnológico que conecta Norteamérica, Centro y Suramérica y mejora considerablemente nuestra infraestructura tecnológica".

En su ponencia el jefe de Estado también destacó que la construcción iniciará el próximo mes de marzo y que aumentará considerablemente la capacidad de recolección y transmisión de datos del país.

Costo de la inversión

La inversión será de 500 millones de dólares según afirmó el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza.

Paliza también resaltó que el puerto de intercambio digital es el 8vo en el mundo que Google construye, y que eleva las capacidades de nuestro país en materia de competitividad tecnológica.

El referido decreto fue firmado este jueves en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, en un acto donde se presentó el proyecto del puerto de Intercambio digital.

