República Dominicana da el primer paso hacia la construcción de un gran puerto digital de Google

De derecha a izquierda: el vicepresidente de Infraestructura de Red Global en Google, Brian Quigley; y el presidente de la República, Luis Abinader en el Palacio Nacional, en el anuncio de la construcción de un puerto de intercambio tecnológico en el país, este 19 de febrero de 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La República Dominicana dio el primer paso para la construcción de un nuevo puerto de intercambio digital de Google, una infraestructura que busca reforzar la conectividad internacional del país. Según lo informado por el presidente Luis Abinader, la construcción iniciará en marzo.

La noticia fue dada a conocer este jueves en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional y fue respalda por la firma de un decreto que declara como prioridad nacional la construcción de puertos de intercambio digital en el país.

El proyecto incluye la instalación inicial de dos nuevos cables submarinos que conectarán directamente con los Estados Unidos continentales, aumentando la capacidad de transmisión de datos, reduciendo la latencia y fortaleciendo la resiliencia del sistema.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza afirmó que esta inversión supera los 500 millones de dólares.

Por otro lado, Cristian Ramos, director de infraestructura global de Google, el tráfico de la compañía en la isla ha crecido un 500 % en los últimos cinco años y un 130 % solo en el último año, lo que evidencia la creciente demanda de conectividad digital.

Etapas

En su primera etapa, el puerto estará preparado para recibir hasta cuatro cables internacionales y establecerá conexión directa con dos regiones de Google Cloud en Estados Unidos, ubicadas en Carolina del Sur y Virginia.

El nuevo anillo submarino permitirá crear dos rutas abiertas hacia Estados Unidos, multiplicando por tres la cantidad de cables que conectan al país con ese mercado y aumentando diez veces los pares de fibras disponibles.

Actualmente, la República Dominicana dispone de seis cables submarinos con más de 15 años de antigüedad. Sin embargo, solo uno cuenta con conexión directa a Estados Unidos y a través de un solo par de fibras, lo que representa un punto crítico para la conectividad nacional.

Actualmente, el 61 % del tráfico de Google se sirve directamente desde República Dominicana, mientras que un 38 % proviene de Estados Unidos, lo que genera latencia para los usuarios locales.

Este puerto fortalecerá las competencias del país en términos de infraestructura digital y convertirá a la nación en un punto de intercambio permanente entre América del Norte América del Sur y el Caribe.

