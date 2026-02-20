×
Abinader inaugurará ocho obras en varias provincias durante el fin de semana

El mandatario inaugurará acueductos, carreteras, techados deportivos y obras hidráulicas

    Expandir imagen
    Abinader inaugurará ocho obras en varias provincias durante el fin de semana
    El presidente Luis Abinader durante la inauguración de un acueducto. (FUENTE EXTERNA)

    Este fin de semana, el presidente Luis Abinader agotará una agenda de inauguraciones y actos oficiales en las provincias Santiago Rodríguez, Duarte y Santo Domingo, donde encabezará la entrega de ocho obras; además, sostendrá encuentros con estudiantes y empresarios y realizará visitas de supervisión.

    De acuerdo con un comunicado, mañana en Santiago Rodríguez el mandatario inaugurará el Acueducto de Monción, dos techados deportivos y la reconstrucción de dos carreteras, así como su participación en la celebración del XX aniversario de Meg Plax, la supervisión de los trabajos del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y un encuentro con 300 jóvenes estudiantes.

    El domingo, Abinader asistirá a la provincia Duarte, donde inaugurará el muro de gaviones y la adecuación del río Yuna, en la comunidad Ceiba de los Pájaros, municipio Villa Riva, así como la carretera Villa Riva–Cruce Autovía Juan Pablo II.

    • Luego, el jefe de Estado se dirigirá a la provincia de Santo Domingo para dejar en funcionamiento el Acueducto Barrera de Salinidad, con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable a los habitantes de los municipios Santo Domingo Este y Norte.
    Santiago Rodríguez

    El sábado, la jornada iniciará a las 10:00 de la mañana con el acto correspondiente a la etapa final del desvío definitivo por el cauce del río Yaguajay, en la presa de Guayubincito, obra destinada a fortalecer la seguridad hidráulica y la gestión de los recursos hídricos en la zona. Luego, participará en la celebración del XX aniversario de Meg Plax, en el sector Los Tocones de San José, camino a la presa de Guayubincito.

    Posteriormente, el mandatario inaugurará el techado de Villa Los Almácigos y dejará formalmente inaugurado, por mención, el techado de la Escuela La Trinitaria de Monción. También realizará una visita de supervisión a los trabajos de construcción del recinto de la UASD y sostendrá un encuentro con 300 jóvenes de la provincia.

    El jefe de Estado encabezará la inauguración de la reconstrucción de la carretera Puerta del Mulo–Central Hidroeléctrica de Monción, así como la entrega de la carretera Arroyo Seco–Central Hidroeléctrica de Monción. La agenda del sábado concluirá con la inauguración del acueducto de Monción.

    Duarte y Santo Domingo

    El domingo, la agenda iniciará con la inauguración de la construcción del muro de gaviones y la adecuación del río Yuna, en la comunidad Ceiba de los Pájaros, municipio Villa Riva. Posteriormente, el presidente dejará inaugurada la carretera Villa Riva–Cruce Autovía Juan Pablo II, una vía que mejorará la conectividad y dinamizará el desarrollo productivo y comercial de la zona.

    La agenda finalizará en el municipio de Santo Domingo Este, con la inauguración de la ampliación del Acueducto Barrera de Salinidad.

