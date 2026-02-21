Abinader entrega techados deportivos en Villa Los Almácigos y Monción

El presidente Luis Abinader (c) junto a varios niños y funcionarios públicos en la entrega de dos techados deportivos en Villa Los Almácigos y Monción, Santiago Rodríguez, este 21 de febrero de 2026. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader encabezó este sábado la inauguración de dos techados deportivos en los municipios Villa Los Almácigos y Monción, en la provincia Santiago Rodríguez, como parte del plan gubernamental orientado a fortalecer el deporte, la recreación y la infraestructura educativa en la región.

Las nuevas instalaciones corresponden al Centro Educativo Carlos González Núñez, en Villa Los Almácigos, y a la Escuela La Trinitaria, en Monción, espacios que servirán para la práctica deportiva, actividades escolares y encuentros comunitarios.

En Villa Los Almácigos, el techado del Centro Educativo Carlos González Núñez facilitará el desarrollo de disciplinas deportivas y actividades recreativas en condiciones seguras.

Según detalles ofrecidos, la obra se enmarca en el programa nacional de construcción y rehabilitación de instalaciones deportivas que se ejecuta en distintas provincias del país, con el objetivo de garantizar espacios dignos para la convivencia y la formación integral.

En Monción, el mandatario dejó formalmente en funcionamiento el techado de la Escuela La Trinitaria, cuya inversión supera los 24 millones de pesos.

Egehid entrega carreteras con inversión de 578.2 millones de pesos

Asimismo, el gobernante inauguró dos carreteras reconstruidas por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) en la provincia Santiago Rodríguez, mediante una inversión global de 578,283,220.53 pesos.

En un primer acto, el presidente de la República entregó la carretera Puerta del Mulo, que beneficia a las comunidades de Alto de Cana, Puerta del Mulo, Caimito y Maguana, en el municipio de San Ignacio de Sabaneta.

Esta obra, de 7.55 kilómetros de longitud, conllevó una inversión de 338,961,461.25 pesos, como aporte de la Central Hidroeléctrica de Monción, en el marco del Programa de Responsabilidad Social Corporativa de Egehid.

Los trabajos incluyeron el saneamiento del material existente, la colocación de subbase granular natural y base natural estabilizada, la construcción de cunetas, aceras, contenes y pasos peatonales y vehiculares, el retranqueo eléctrico, la protección de taludes con hormigón, la imprimación, la colocación de carpeta asfáltica y la señalización.

En una segunda ceremonia, el mandatario inauguró la carretera de Arroyo Seco, reconstruida por Egehid tras una inversión de 239,321,759.28 pesos, con impacto en las comunidades de Arroyo Seco, Las Caobas, Caobanita, Clavijo y Los Ingenitos, en el municipio de San Ignacio de Sabaneta.

La reconstrucción de la vía, de 5.74 kilómetros de longitud, incluyó alcantarillas, puente cajón, muro de gaviones, ampliación y asfaltado, cunetas, retranqueo eléctrico, colocación de subbase granular natural y base natural estabilizada, mejoramiento de rasante, aceras, contenes, taludes en hormigón, señalización vertical y horizontal, así como ojos de gato.

El administrador de Egehid, Rafael Salazar, destacó el compromiso del presidente Luis Abinader con el desarrollo de las provincias donde están ubicados los complejos hidroeléctricos, a las que se retribuye con obras sociales por sus aportes al país mediante la producción de agua potable y de riego, la generación de electricidad y el equilibrio medioambiental, a través del cuidado de las cuencas hidrográficas, sus bosques y ríos.

