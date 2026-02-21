El Gobierno estima que Burocracia Cero le ahorró a la ciudadanía alrededor de 1.3 % del PIB

El Portal Único de Servicios es una plataforma web que reúne y digitaliza los trámites de diversas instituciones públicas. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

A poco más de cinco años de la implementación de Burocracia Cero, el Gobierno estima que el programa ha generado un ahorro para la ciudadanía equivalente al 1.3 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Esta proyección corresponde al costo que la población deja de asumir en tiempo y diligencias, al eliminarse parte de las complejidades asociadas a los trámites o procedimientos presenciales.

El costo de la burocracia en el país, en base a la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también utilizada en la estimación previa, asciende a alrededor de 212,000 millones de pesos, que representan aproximadamente el 4.8 % del PIB.

Según las estadísticas oficiales del programa, desde 2020 hasta 2025 se ha atendido a más de 7,000 personas en el esquema de Burocracia Cero y los tiempos de espera en los procesos gubernamentales se han reducido en un 50 %.

Asimismo, se han intervenido y optimizado 362 de los 400 procesos priorizados como punto de partida en 2020. Los trámites priorizados representan entre el 80 % y el 85 % del costo de la burocracia, que para esta cuantificación se define como el exceso de tiempo multiplicado por la cantidad de veces que se utiliza un servicio.

De los procedimientos intervenidos hasta la fecha, el 71 % (260) ha sido simplificado, 274 se solicitan en línea y 14 se encuentran interoperados.

Con la intención de reforzar el acceso a los servicios públicos, el Gobierno mantiene activos seis puntos GOB y 28 quioscos Viaje Cero habilitados en igual cantidad de provincias.

Avances en las estadísticas

El Programa Burocracia Cero fue uno de los primeros proyectos de Estado asumidos por la actual administración. Tras más de cinco años de implementación, sus resultados se reflejan en estadísticas internacionales.

En materia de reducción de trabas burocráticas, el país registró un avance del 58 % al escalar 38 posiciones en el ranking correspondiente y convertirse en el segundo país de la región en el Índice de Cumplimiento del Foro Económico Mundial entre 2020 y 2024.

República Dominicana alcanzó la cuarta posición regional en el último índice de efectividad gubernamental del Banco Mundial (2023). En calidad regulatoria, la misma institución registró una mejora de 10 posiciones para el país, al pasar de una calificación de 52.9 a 58 puntos.

El índice de Gobierno Digital también mostró un incremento de 22 % en el ranking regional de 2024.

¿Qué es Burocracia Cero?

Burocracia Cero es un programa orientado a simplificar y agilizar los trámites administrativos en República Dominicana. Su objetivo es eliminar trabas burocráticas, así como eficientizar y transparentar los servicios dirigidos a la ciudadanía.

Mediante el Decreto 640-20, el presidente Luis Abinader instruye al Consejo Nacional de Competitividad (CNC) a elaborar, articular y coordinar la Estrategia Nacional de Competitividad, con el fin de elevar la eficiencia de la administración pública.

El CNC mediante la resolución 0002-2021 presenta el marco del Programa de Burocracia Cero, hacia un Gobierno Eficiente, como la primera reforma de la Estrategia Nacional de Competitividad y, posteriormente, mediante el decreto 149-21 se aprueba el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública.

