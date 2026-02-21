El Gobierno ejecuta desvío final del río Guayubín por presa Boca de los Ríos

Vista de la construcción de la Presa Boca de los Ríos sobre el río Guayubín, en la provincia Santiago Rodríguez. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader encabezó este sábado el acto del desvío definitivo del río Guayubín, en la provincia Santiago Rodríguez, donde ordenó el retiro de la ataguía provisional y la apertura de la brecha que permitió el retorno controlado del agua a su cauce natural, marcando un hito determinante en la etapa final de construcción de la presa Boca de los Ríos, obra ejecutada por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).

Con esta intervención concluye una de las fases técnicas más relevantes del proyecto, que consolida una infraestructura estratégica para la seguridad hídrica y el desarrollo productivo de la región Noroeste.

Durante el acto, el presidente Abinader destacó la importancia de la construcción de la presa de Guayubín por parte de Egehid, una obra que contribuirá significativamente al abastecimiento de agua del municipio de Sabaneta y al desarrollo integral de la provincia Santiago Rodríguez y de toda la región.

El mandatario explicó que el proyecto no solo garantizará el suministro de agua, sino que también permitirá la integración regional y ayudará a prevenir inundaciones, uno de los cuatro objetivos principales de la infraestructura hidráulica. Señaló que la presa representa una iniciativa estratégica para mejorar la calidad de vida de los habitantes y fortalecer la gestión de los recursos hídricos.

Asimismo, informó que la obra avanza conforme al cronograma establecido y se espera que esté lista a finales de año, específicamente en el mes de diciembre. Indicó que el proceso actual incluye una etapa clave como el desvío del río, acción que marca un avance importante en su construcción.

El presidente Abinader calificó la jornada como un día especial por el inicio de esta fase fundamental del proyecto y aseguró que se continuarán dando las instrucciones necesarias para garantizar la culminación exitosa de la obra.

En la ceremonia, realizada en el sitio de la presa, el mandatario ordenó el retiro de la ataguía provisional, tras lo cual se realizó la apertura de la brecha que permitió el retorno controlado del agua a su cauce natural, en dirección al muro de la presa, hasta atravesar las galerías de desvío construidas dentro del cuerpo de hormigón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/21/whatsapp-image-2026-02-21-at-122218-pm-2-44cc138a.jpeg Abinader encabezó el desvío definitivo del río Guayubín por la presa Boca de los Ríos, que avanza en un 84 %. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

Obra avanza en un 84 %

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo del administrador general de Egehid, Ángel Rafael Salazar, quien destacó que la obra avanza en un 84 % e incorpora soluciones clave como el control de crecidas, acueductos para la zona, generación de energía y acciones de ecodesarrollo, en beneficio directo de las comunidades impactadas.

Recordó que el primer desvío se realizó en marzo de 2023 para permitir la construcción en seco del cuerpo principal de la presa, diseñada para regular los ríos Guayubín y Yaguajay, a fin de mitigar riesgos ante crecidas.

Salazar explicó que, con la ejecución de este segundo desvío, el río retorna a su cauce natural, atravesando el cuerpo de hormigón de la presa por medio de las galerías de desvío.

Esta condición se mantendrá hasta la culminación de la obra, momento en el cual las galerías serán cerradas mediante el sistema de compuertas, dando paso al inicio del proceso de llenado del embalse.

Por su parte, el director del proyecto, el ingeniero José Caputo, afirmó que este segundo y definitivo desvío del río constituye un hito fundamental en el avance del proyecto. "Este evento marca una transición clave en la secuencia constructiva de la obra", expresó.

Seguridad y capacidad de almacenamiento

El proyecto fue ajustado a las nuevas normas y estándares internacionales en materia de seguridad de presas, lo que permitirá disponer de una infraestructura más robusta y confiable, con capacidad para almacenar más de 50 millones de metros cúbicos de agua.

Esta capacidad no solo fortalece la prevención ante inundaciones, sino que garantiza reservas estratégicas para el abastecimiento humano y productivo, reduciendo la vulnerabilidad de las comunidades ante períodos de sequía.

Impacto económico y social

La presa Boca de los Ríos busca mejorar el abastecimiento de agua potable, apoyar la industria agropecuaria, regular las crecidas de los ríos Guayubín y Yaguajay y generar energía limpia.

Asimismo, garantizará el suministro de agua al municipio de San Ignacio de Sabaneta, potenciará el riego agrícola y ganadero, impactando unas 98,000 tareas de vocación productiva, y contribuirá al impulso de la piscicultura, el ecoturismo y otras actividades económicas en la zona.

De manera simultánea, avanza la instalación de las compuertas radiales del vertedero, piezas clave para el manejo hidráulico de la obra, cada una con dimensiones de 12 metros de ancho por 14 metros de alto y un peso aproximado de 110 toneladas.

La presa forma parte del máster plan de Egehid, que contempla nuevas presas, sistemas de hidrobombeo, limpieza de embalses y la modernización de centrales hidroeléctricas existentes, como parte de una estrategia integral de fortalecimiento del sistema energético nacional.