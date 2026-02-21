Abinader insta a empresarios a invertir en la frontera con incentivos de Ley 12-21

El presidente Luis Abinader habla al participar como invitado en la inauguración de un comedor para empleados de la empresa Megaplax, en la provincia Santiago Rodríguez. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader llamó este sábado al empresariado dominicano a aprovechar los incentivos de la Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo e invertir en las provincias de la línea noroeste.

Al participar como invitado en la inauguración de un comedor para empleados de la empresa Megaplax, compañía que genera más de 500 empleos directos en la provincia Santiago Rodríguez, el mandatario aseguró que la legislación representa una herramienta estratégica para el desarrollo nacional y la dinamización económica de las zonas fronterizas.

"Y hablo como economista, porque creemos en eso, porque estamos convencidos de que, desde el punto de vista del desarrollo nacional —y escuchen bien, el desarrollo nacional—, esta ley es importante", expresó.

El jefe de Estado explicó que el Gobierno no solo impulsa el desarrollo en la frontera norte, sino que ejecuta proyectos clave en provincias como Montecristi, donde destacó la construcción del puerto de carga de Manzanillo, que estaría listo el próximo año, así como un proyecto de muelle turístico para la llegada de cruceros.

Según indicó, estas iniciativas multiplicarán el consumo y el turismo en la zona, generando nuevas oportunidades económicas.

El presidente resaltó, además, el impacto de empresas como Megaplax e Industria San Miguel, que en conjunto generan alrededor de tres mil empleos directos en la región. Señaló que, dependiendo del análisis económico, cada empleo directo puede crear entre tres y cinco empleos indirectos.

"Eso es muy importante. Yo no entiendo cómo más empresas, especialmente desde la capital y desde Santiago, no se establecen en la frontera. Tienen el incentivo, tienen la ley", afirmó.

En ese sentido, hizo un llamado directo al empresariado dominicano a estudiar los beneficios de la Ley 12-21 y establecer operaciones en la zona fronteriza.

Crear empleos y dinamizar la economía

"Yo hago un llamado desde aquí hoy para que vean el ejemplo de estas dos empresas y que se establezcan más empresas en la zona, porque nuestro objetivo es crear empleos y dinamizar económicamente las provincias de la frontera", sostuvo.

El mandatario agregó que el enfoque del Gobierno no se limita al crecimiento económico, sino que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en todo el territorio nacional.

Asimismo, citó el caso de Pedernales, donde empresas han optado por acogerse al régimen de la Ley 12-21 para formar parte del desarrollo proyectado en esa provincia, considerada el motor de la frontera sur.

Finalmente, el presidente felicitó a las familias Taveras y Bretón por el crecimiento empresarial alcanzado y reiteró el respaldo del Gobierno a las iniciativas productivas que apuesten por el desarrollo fronterizo.

"Recuerden que tienen un aliado en la Presidencia para seguir defendiendo esta ley. Que Dios los bendiga a todos", concluyó.

Sobre la Ley 12-21

La Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo establece un régimen especial de incentivos fiscales para promover la inversión privada, la generación de empleos y la dinamización económica en las provincias ubicadas en la zona fronteriza del país.

Esta legislación contempla exenciones de impuestos como el Impuesto sobre la Renta (ISR), el ITBIS en bienes y servicios vinculados a la actividad productiva, aranceles de importación sobre materias primas, maquinarias y equipos, así como otros tributos nacionales, por un período determinado según el tipo de proyecto.

Los incentivos aplican en las provincias de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Bahoruco, Independencia, Elías Piña y Pedernales, consideradas estratégicas para reducir las brechas de desarrollo y fortalecer la economía en la línea fronteriza.