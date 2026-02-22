Abinader designa como subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo a Félix María Tena

El presidente Luis Abinader designó como subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo al abogado constitucionalista Félix María Tena de Sosa a través del Decreto 112-26, emitido el día 18 de este mes de febrero.

Tena de Sosa, quien fue juramentado por el consultor jurídico, Jorge Subero Isa, el pasado viernes, es docente en varias universidades y fue director técnico del despacho de la Procuraduría General y encargado de la Unidad de Análisis Constitucional de esa institución durante la gestión de Miriam Germán.

Este domingo, el joven abogado publicó en su cuenta de Twitter su agradecimiento por las "muestras de cariño y reconocimiento" luego de su nombramiento y dijo que asumía la "encomienda con integridad y responsabilidad".

Sustituye a Pedro Luis Montilla Castillo, quien ahora dirige el viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, luego de ser designado Antoliano Peralta como ministro de Justicia, en enero.

Me place anunciar que mediante decreto núm. 112-26 el presidente de la República, Luis Abinader, designó a Félix Tena de Sosa subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo y juramentado en el día de hoy por el consultor. pic.twitter.com/LepX5eyHfT — Jorge A. Subero Isa (@jorgesuberoisa) February 20, 2026

Su experiencia

La página de la Procuraduría General destacó en el 2020 que Tena de Sosa acumulaba 16 años de experiencia en el sector justicia como abogado asistente de la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio Público, investigador asociado de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), gerente de proyectos del Comisionado de Justicia y asesor de la presidencia del Tribunal Constitucional (TC).

"Ha fungido como consultor en temas legales para la Comisión de Género de la Cámara de Diputados y la Dirección de Políticas Públicas del Poder Judicial. Además, asesoró la Comisión de Verificación y Auditoría de la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución de 2010", agrega la publicación.

En el plano del análisis y en la producción de conocimiento en el ámbito del Derecho fungió como coautor de la obra "Constitución Comentada", de la Finjus, añadió.