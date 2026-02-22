Abinader inaugura la ampliación del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad

El presidente Luis Abinader encabezó la ampliación del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad, junto al director general de la Caasd, Fellito Suberví. ( DIARIO LIBRE / NEAL CRUZ )

El presidenteLuis Abinader, junto al director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe 'Fellito' Suberví, inauguró este domingo la ampliación del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad que aportará 136 millones 945 mil galones diarios de agua potable en beneficio de casi dos millones de habitantes de los municipios Santo Domingo Este y Norte.

El mandatario recordó que "desde el año 2004 no se construye, ni se planifica ningún acueducto para el Gran Santo Domingo".

"Nosotros inmediatamente vimos esa necesidad hicimos los estudios de lugar. La Caasd contrató una de las mejores firmas para ver cuál era la mejor forma de extender la oferta de agua en el Gran Santo Domingo. Aumentamos en casi dos metros cúbicos el acueducto de aquí y lo expandimos con dos metros cúbicos más que va a ayudar significativamente a Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte", afirmó.

Manifestó que en el tercer trimestre de este año mejorarán significativamente también unos dos metros cúbicos más en Santo Domingo con el acueducto de Haina, el cual impactará a Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional.

Señaló que su Gobierno tiene planificado extender la oferta de agua en 10 metros cúbicos, un metro cúbico para Cotuí y nueve metros cúbicos para la capital.

"Lo vamos a empezar, yo no lo voy a construir, pero lo van a concluir el próximo Gobierno, pero lo importante es que estamos planificando y dejando las soluciones en proceso como tiene que funcionar un Estado con continuidad y con seguimiento, y no parando las obras de otro Gobierno", afirmó.

Agregó: "Esa va a ser la solución definitiva por 20 años del Gran Santo Domingo, estamos pensando en eso y ya se va a subir licitación en marzo y a mediados de año ya se adjudica esa licitación. El proceso va a durar dos años y medio o tres años, lo antes posible, pero esa es la planificación que hacemos en este Gobierno".

Detalles de la obra

De su lado, el director general de la Caasd, Fellito Suberví, explicó que la obra, que contó con una inversión de 142 millones de dólares, se desarrolló en dos fases: la primera de recuperación de 45 millones de galones de agua potable cada día, y la segunda fase de ampliación de otros 45 millones de galones adicionales, llevándolo a producir en total 136.9 millones de galones diarios.

Explicó que la obra incluye el trasvase de 22 millones 800 mil galones diarios hacia Santo Domingo Norte, con el propósito de fortalecer el sistema de abastecimiento de toda la zona.

Señaló que en los últimos cuatro años el Gobierno del presidente Abinader, a través de la Caasd, además de recuperar y ampliar la capacidad del referido acueducto, construyó una nueva estación de bombeo, se levantaron cuatro tanques reguladores de gran capacidad, y se colocaron más de 52 kilómetros de redes de gran diámetro, sustituyendo infraestructuras obsoletas.

"Esta es una obra que fortalece la seguridad hídrica del Gran Santo Domingo para las próximas décadas", aseguró.

Además, Suberví indicó que con este acueducto se aumentará la presión, la constancia y producción de agua potable, "lo cual era difícil de lograr en tiempo atrás y que gracias a la decisión del Jefe del Estado pudieron hacer realidad y entregar prácticamente un nuevo acueducto a estas comunidades que hoy son las beneficiadas".

Sobre el acueducto

Barrera de Salinidad fue puesto en funcionamiento en 2004 para producir cuatro metros cúbicos por segundo (4m3/s) de agua potable captados desde el Río Ozama, evitando la intrusión de aguas del Mar Caribe, sin embargo, con el tiempo fue perdiendo eficiencia por falta de mantenimiento, llegando a producir menos de dos metros cúbicos por segundo (2m3/s).