Abinader inaugura muro de gaviones, nueva carretera y adecuación del río Yuna en la provincia Duarte

El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró este domingo el muro de gaviones y la adecuación del río Yuna, en la comunidad Ceiba de los Pájaros, del municipio Villa Riva, en la provincia Duarte, "lo que pone fin a las preocupaciones por las inundaciones que afectaban a 800 familias y a 153,000 tareas sembradas de arroz en la región", dijo la Presidencia.

Una nota de prensa indica que el mandatario detalló que la obra tiene una longitud de 224 metros lineales y una altura de 7 metros, y fue ejecutada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi). Además, el proyecto incluye un parque de 746 metros cuadrados y un área de juegos infantiles de 77.25 metros cuadrados.

Rehabilitación de escuelas

El presidente anunció que también mantuvo conversaciones con el titular de la Dirección de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, con el fin de rehabilitar las escuelas, terminar los comedores y techados en aquellos centros educativos que lo necesiten.

Además, manifestó que instruirá al administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar, para agilizar los trabajos de protección en el municipio Arenoso, y que para el próximo año se entregará la carretera que conecta dicha localidad con Villa Diva.

Durante el acto, Olmedo Caba Romano, director del Indrhi, mencionó otras obras entregadas en la región, como la rehabilitación del Proyecto de Aglipo II, la construcción de alcantarillas en la comunidad de El Aguacate, el alcantarillado en Arenoso y la compuerta de descarga del río Yuna en esa misma localidad.

En el río Yuna nace la reserva científica Ébano Verde y es desembocadura de la Bahía de Samaná, con una longitud de 210 kilómetros, una superficie de cuenca de 5,498 kilómetros cuadrados y un caudal medio de 91 metros cúbicos por segundo.

El afluente es vital para la agricultura, principalmente el cultivo de arroz, el cual recibe irrigamiento del afluente y es la fuente de agua potable del Bajo Yuna.

Nueva carretera en Villa Riva

El presidente Abinader también inauguró la nueva carretera que comunica Villa Riva con la Autopista del Nordeste, una obra estratégica que fortalece la conectividad del Cibao Central con los polos turísticos de la provincia de Samaná, dinamiza el comercio regional y mejora la calidad de más de 59 mil personas.

La intervención forma parte del Programa Nacional de Modernización Vial, impulsado por el presidente Abinader y ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con el objetivo de promover un desarrollo territorial sostenible, mayor integración regional y una infraestructura alineada con la visión de largo plazo del país.

El proyecto consistió en la construcción total de 10.3 kilómetros de carretera, ejecutada mediante contrato por el MOPC, impactando de forma directa a más de 50 mil personas de las comunidades enlazadas. Adicionalmente se asfaltaron 1.7 kilómetros de vías secundarias que conectan distintos sectores.