Presidencia anuncia que Abinader inaugurará este martes el Metro Los Alcarrizos

Metro Los Alcarrizos cuando estaba en construcción. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader encabezará este martes 24 de febrero de 2026 el acto de inauguración del Metro de Los Alcarrizos, una obra de transporte masivo llamada a transformar la movilidad en ese municipio y zonas aledañas, comunicó la Presidencia la noche de este lunes.

La actividad está pautada para las 3:00 de la tarde en el municipio de Los Alcarrizos, en la provincia Santo Domingo, donde el mandatario dejará formalmente en funcionamiento esta extensión del sistema ferroviario urbano, que unirá la línea 2 con la 2C, arrancando desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta la entrada de Los Alcarrizos.

El nuevo tramo del metro busca reducir los tiempos de desplazamiento, descongestionar el tránsito y mejorar la calidad de vida de miles de usuarios que se trasladan diariamente hacia el Distrito Nacional y otras demarcaciones del Gran Santo Domingo.

La inauguración forma parte de la agenda oficial del jefe de Estado para este martes, que también incluye actividades en el Palacio Nacional.

A las 11:30 am el presidente Luis Abinader juramentará comité gestor del Jardín Botánico de San Juan de la Maguana.

Con esta obra, el Gobierno amplía la red de transporte colectivo y fortalece la infraestructura destinada a modernizar el sistema de movilidad urbana en el país.