El Gobierno establece sistema para monitorear y evaluar a la Policía Nacional

Este lunes, el Gobierno aprobó la resolución 038-2026, que establece el Sismap Seguridad Ciudadana (Sistema de Monitoreo de la Administración Pública para la Seguridad Ciudadana) como mecanismo oficial para el seguimiento, la evaluación y la gestión del desempeño institucional de las entidades responsables de la seguridad.

La disposición, firmada por el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund Mena; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, tiene como objetivo fortalecer la eficiencia operativa y la calidad del servicio de seguridad para la población.

El sistema se aplicará en todas las estaciones policiales del país y en las instituciones que integran el sistema de seguridad ciudadana, bajo los lineamientos de los órganos rectores. Igualmente, las autoridades suscribieron un Acuerdo Interinstitucional para la implementación del sistema.

La resolución dispone que la información generada por el sistema será de carácter institucional y confidencial, sujeta a las normas de protección de datos y uso legítimo.

Asimismo, la implementación será progresiva y los resultados se utilizarán para fortalecer la gestión pública, la formulación de políticas y la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana, sin generar automáticamente sanciones administrativas.

Responsabilidades de los ministerios

La normativa define las funciones de las instituciones responsables de su implementación. El Ministerio de Administración Pública actuará como órgano rector, encargado de diseñar y administrar la plataforma tecnológica; establecer normas y metodologías; coordinar la aplicación de indicadores; validar evidencias y emitir reportes de resultados.

Asimismo, el Ministerio de Interior y Policía supervisará las políticas de seguridad ciudadana, validará indicadores, facilitará la implementación del sistema en el territorio y coordinará procesos de mejora. Por su parte, la Policía Nacional ejecutará los lineamientos en las estaciones policiales, gestionará evidencias, designará responsables técnicos e implementará planes de mejora continua.

El funcionamiento del Sismap Seguridad Ciudadana se fundamenta en los siguientes principios:

Legalidad

Eficiencia

Transparencia

Rendición de cuentas

Mejora continua

Coordinación interinstitucional

Profesionalización del personal

Orientación al ciudadano

Estandarización de procesos

Aprobación de la resolución

De izquierda a derecha: el director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund y el comisionado ejecutivo para Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, en la firma de la resolución que instaura el Sismap Seguridad Ciudadana en los destacamentos del país, este 23 de febrero de 2026. (FUENTE EXTERNA)

La aprobación de la normativa estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader y se realizó durante una reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional.

En compañía del mandatario se encontraban el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, vía Zoom; el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester.

También el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, y los viceministros de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols, y de Función Pública, Grey Peña.

También participaron el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu; el director de la Comisión Militar y Policial, coronel Luis Rafael Herrera Almonte; el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, general Pascual Cruz Méndez; el director de la Policía de Turismo, general Minoru Matsunaga; el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, coronel piloto Randolfo Rijo; el subdirector general de la Policía Nacional y director central de Transformación Policial, general Juan H. Guzmán Badia, y el director de Asuntos Internos de la Policía Nacional, general Werner Núñez Quezada.

Además, asistieron el director de la Policía Escolar, general Francisco Osoria de la Cruz; el director de Prisiones, Roberto Santana, y el coronel paracaidista Osvaldo W. Montero Mena, en representación de la Fuerza Aérea.

En la reunión participó una comisión de fiscales integrada por la del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; de San Cristóbal, Ramona Santana; de La Vega, Aura Luz García; de María Trinidad Sánchez, Juan Antonio Mateo Ciprián; de La Altagracia, Claudia Garrido; de San Pedro de Macorís, Suleyka Mateo, y de Duarte, Smaily Yamel Rodríguez.

También estuvieron los fiscales titulares de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán; de Santo Domingo Oeste, Eduard López; de Valverde, Víctor Mejía; de Hermanas Mirabal, Zoila Agustina Rodríguez Ynfante; de Barahona, Wellington Matos Espinal; de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal; de Dajabón, Yeisin Alcántara; de Espaillat, Yorelbin Rivas, y de La Romana, Kevin Santana.

