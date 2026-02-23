Tras casi dos siglos ondeando en los cielos del mismo trayecto del sol, la insignia tricolor vuelve a erigirse con renovado fervor en el Palacio Nacional.

A pocos días de conmemorarse el 182.º aniversario de la Independencia Nacional, el Gobierno celebró su tradicional Homenaje a la Bandera Nacional, próximo al cierre del Mes de la Patria.

A las 8:19 de la mañana, el presidente Luis Abinader descendió por las escalinatas de la Casa de Gobierno, donde fue recibido por tropas de las Fuerzas Armadas y decenas de servidores públicos agrupados para la ocasión.

El solemne acto estuvo encabezado por el mandatario, la primera dama, Raquel Arbaje, y la vicepresidenta, Raquel Peña.

El reloj marcaba las 8:24 cuando las sublimes notas del himno nacional resonaron con fuerza en los alrededores.

En lo alto, el pabellón tricolor ondeaba con gallardía, mientras todos los presentes le rendían respeto en un momento que parecía detenido en el tiempo.

Posteriormente, comenzó la retirada de las tropas. Con paso acompasado, los uniformados abandonaron el recinto, cerrando el segmento castrense de la ceremonia.

Seguir defendiendo la soberanía

En sus palabras centrales, Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, destacó que el homenaje al pendón dominicano representa un compromiso de renovar la soberanía nacional.

"Es con el lienzo tricolor de los sueños inmortales de los trinitarios, en cuya asta se ha forjado, con el acero de la dominicanidad, que seguiremos cuidando nuestra soberanía; que seguiremos protegiendo y garantizando nuestra seguridad nacional; que seguiremos cuidando, civil y militarmente, nuestra frontera dominicana, y que seguiremos preservando nuestra identidad", expresó.

El funcionario agregó que la ocasión es propicia para recordar el momento glorioso en que por primera vez se expresó la voluntad poderosa de la historia dominicana con la concepción de la bandera: el juramento trinitario del 16 de julio de 1838, acontecimiento que, seis años después, alcanzó su estatura histórica con la proclamación de la Independencia Nacional el 27 de febrero de 1844.

La solemnidad dio paso a la expresión artística. El coro San Miguel Arcángel interpretó el poema Arriba el pabellón, del escritor Gastón Fernando Deligne.

La ceremonia concluyó con la misma solemnidad del inicio, dejando izada la estampa de un país que, bajo su bandera, reafirma cada año su memoria histórica y la obra de la libertad.

Los honores militares de rigor al mandatario incluyeron el toque de atención presidencial, la orden de presentar armas, una salva de 21 disparos de artillería y la interpretación del himno nacional, a cargo del Primer Regimiento de la Guardia Presidencial.

Asistentes

Entre las autoridades presentes también resaltó la presencia de los ministros, de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa y la directora del Gabinete de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez.

Otros de los funcionarios militares en el acto fueron los viceministros de Defensa para Asuntos Militares, Miguel Ángel Rubio Báez; para Asuntos Aéreos y Espaciales, Carlos Ramón Febrillet Rodríguez; para Asuntos Navales y Costeros, Alberto Agustin Morillo Rodríguez y el inspector general de las Fuerzas Armadas, Delio Buenaventura Colón Rosario.

Además, los comandantes del Ejército de la República Dominicana, Jorge Iván Camino Pérez; de la Armada de República Dominicana, Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Floreal Suárez Martínez y el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz.