Por el apagón masivo, Presidencia aplaza la firma del acuerdo para el puerto espacial en Oviedo

El presidente Luis Abinader durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno de la República Dominicana informó este lunes la reprogramación de la rueda de prensa en la que el presidente Luis Abinader encabezaría el acto de firma del acuerdo para la construcción del Puerto Espacial Comercial en Oviedo, provincia Pedernales.

La actividad, que estaba prevista para celebrarse a las 4:00 de la tarde, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, fue suspendida sin que se especificaran los motivos de la reprogramación. Sin embargo, se informó que la nueva fecha será comunicada en lo adelante.

La presidencia ofreció disculpas por los inconvenientes que la reprogramación pueda ocasionar.

Apagón parcial afecta el servicio eléctrico

En paralelo, una parte de la población dominicana sufrió un apagón parcial a mediados de la mañana de este lunes, provocado por fallas técnicas en el sistema eléctrico nacional.

Según los registros del Organismo Coordinador (OC) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), a las 11:00 de la mañana la generación de energía cayó a 955.1 megavatios, de los más de 2,658 que se esperaban producir.

Este desvío de 1,703.3 megavatios, equivalente a una caída de casi un 65 % de la producción energética programada, afectó el servicio en varias zonas del país.

En su respuesta, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) activó los protocolos de emergencia y estabilización del sistema eléctrico, trabajando junto con otras instituciones del sector para restablecer el servicio lo más rápido posible.

