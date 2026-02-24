El presidente Luis Abinader encabezará este martes la inauguración de la Línea 2-C del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos, en un acto que será transmitido en vivo a partir de las 3:00 de la tarde.

La nueva extensión del sistema ferroviario abarca 7.3 kilómetros y cuenta con cinco estaciones, conectando la entrada de Los Alcarrizos con la estación María Montez.

De acuerdo con datos oficiales, la obra busca impactar a más de un millón de personas y fortalecer la movilidad en uno de los corredores con mayor demanda del Gran Santo Domingo.

Servicio gratuito

El acto inaugural estará encabezado por el jefe de Estado junto a funcionarios del sector transporte y autoridades locales. Con esta ampliación, el sistema suma un nuevo tramo estratégico dentro de la Línea 2, que conecta el este y el oeste de la capital.

Las autoridades han anunciado que el servicio en la Línea 2-C será gratuito desde mañana hasta que finalice la Semana Santa, como parte del proceso de integración operativa del nuevo trayecto.

En esta publicación podrás seguir la transmisión en vivo del acto inaugural y las palabras del presidente Luis Abinader sobre la puesta en funcionamiento de la nueva extensión del Metro de Santo Domingo.