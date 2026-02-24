La espera terminó: abre la línea 2c del metro hacia Los Alcarrizos

El presidente Luis Abinader y el director de la Empresa Metropolitana de Transporte, Jhael Isa, saludan desde la cabina de un tren antes del recorrido inaugural de la línea 2C del metro hacia Los Alcarrizos. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader encabezó este martes la inauguración de la línea 2C del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos, una extensión de 7.3 kilómetros que incorpora cinco estaciones y conectará a 14 comunidades densamente pobladas a lo largo de la autopista Duarte.

"Hoy no estamos simplemente cortando una cinta. Hoy estamos cerrando una espera larga y abriendo un futuro nuevo", afirmó el mandatario durante su discurso.

Señaló que la obra responde a una demanda histórica de miles de residentes que durante años enfrentaron largos tiempos de desplazamiento hacia sus trabajos y centros de estudio.

La nueva línea parte desde la estación María Montez hasta la entrada de Los Alcarrizos y cuenta con las estaciones Pedro Martínez, Franklin Mieses Burgos, 27 de Febrero, Freddy Gastón Arce y Pablo Adón Guzmán.

Según lo expresado en el acto, el recorrido completo podrá realizarse en aproximadamente 10 minutos entre estaciones, reduciendo de manera significativa el tiempo de traslado en horas pico.

Beneficios y alcance para la población

"Hoy Los Alcarrizos se conecta definitivamente con el corazón de la ciudad. Hoy Santo Domingo Oeste deja de estar lejos", manifestó el presidente, al destacar el impacto de la obra en la integración urbana y la movilidad.

Abinader sostuvo que esta extensión beneficiará a más de un millón de habitantes de Santo Domingo Oeste, Pantoja, Los Alcarrizos y zonas aledañas, e incorporará alrededor de medio millón de nuevos usuarios al sistema integrado de transporte público. Añadió que los usuarios podrán reducir hasta en un 60% su gasto en transporte.

"Esto es calidad de vida real. No es un discurso. Es un cambio concreto que empieza hoy" Luis Abinader Presidente de la República “

El mandatario también anunció que la Línea 2C operará gratuitamente durante su etapa inicial hasta Semana Santa. "Porque esta obra no es del Gobierno. Es del pueblo dominicano", expresó.

Con esta ampliación, el Gobierno indica que habrá incorporado 38 kilómetros adicionales al sistema de transporte masivo durante la actual gestión, duplicando la cobertura existente. En ese contexto, el presidente concluyó: "El futuro no se hereda: se construye. Y hoy lo estamos construyendo e inaugurando juntos".