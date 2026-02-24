Carolina Mejía lidera el ranking de alcaldes capitalinos de América Latina en febrero de 2026

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, ocupa el primer lugar en el ranking de alcaldes capitalinos de América Latina correspondiente a febrero de 2026. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, ocupa el primer lugar en el ranking de alcaldes capitalinos de América Latina correspondiente a febrero de 2026, de acuerdo con un estudio de CB Consultora.

Mejía alcanzó un 62.8 % de imagen positiva, frente a un 32.4 % de valoración negativa y un 4.8 % de encuestados que no emitieron opinión. En el caso de Santo Domingo, se levantaron 838 encuestas entre el 16 y el 19 de febrero de 2026.

El informe posiciona a la alcaldesa dominicana como la mejor valorada entre los mandatarios de 18 ciudades capitales evaluadas en la región.

El podio regional

Detrás de Mejía se ubican:

Clara Brugada , de Ciudad de México , con 59.5 % de imagen positiva .

, de , con 59.5 % de . Ibaneis Rocha , de Brasilia , con 53.8 % de aprobación.

, de , con 53.8 % de aprobación. En el grupo de valoración media aparecen otros alcaldes con niveles cercanos al 50 %. Reyna Rueda, de Managua, obtuvo 51.0 %. Jorge Macri, de Buenos Aires, alcanzó 49.1 %. Pabel Muñoz, de Quito, registró 48.6 %.

Buenos Aires y Quito en comparación

En el caso de Buenos Aires, Jorge Macri figura con 49.1 % de imagen positiva, por debajo de la barrera del 50 %. En Quito, Pabel Muñoz obtuvo 48.6 %, una diferencia de 0.5 puntos porcentuales respecto al alcalde argentino.

Ambos forman parte del grupo intermedio del ranking y se mantienen a más de 13 puntos porcentuales del primer lugar ocupado por la alcaldesa del Distrito Nacional.

Los niveles más bajos de aprobación

En el extremo inferior de la tabla se encuentran:

Luis Bello , de Asunción , con 20.3 % de imagen positiva .

, de , con 20.3 % de . Iván Arias , de La Paz , con 21.8 % .

, de , con . Ricardo Quiñónez, de Ciudad de Guatemala, con 23.5 %.

Estos resultados los sitúan como los alcaldes capitalinos con menor nivel de aprobación en la medición correspondiente a febrero.

Método de investigación

El ranking se elaboró mediante la técnica CB CAWI Research, que consiste en encuestas online asistidas por computadora.

El estudio se dirigió a la población general mayor de 18 años en 18 ciudades capitales de América Latina. Se alcanzó una muestra total de 10,458 encuestados, con un promedio de entre 838 y 1,258 casos por ciudad.

La muestra fue estratificada por distritos y se aplicaron cuotas de género, nivel socioeconómico, grupo de edad y geolocalización para garantizar la representatividad.

El trabajo de campo se realizó del 16 al 19 de febrero de 2026. El informe presenta un nivel de confianza del 95 % y un margen de error promedio por ciudad que oscila entre ± 2.7 % y ± 3.4 %.