Metro de Los Alcarrizos
Inauguración del metro de Los Alcarrizos incluirá fiesta con Sergio Vargas y otros artistas

A partir de las 3:00 de la tarde, el mandatario entregará esta nueva extensión del metro

    Inauguración del metro de Los Alcarrizos incluirá fiesta con Sergio Vargas y otros artistas
    Estación Pablo Adón de la línea 2C del metro, en Los Alcarrizos. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    Este martes, la inauguración de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, incluirá no solo el acto oficial encabezado por el presidente Luis Abinader, sino también una actividad artística para celebrar la puesta en funcionamiento del nuevo tramo hacia el municipio Los Alcarrizos.

    A partir de las 3:00 de la tarde, el mandatario entregará esta nueva extensión que busca mejorar la movilidad hacia la zona oeste de Santo Domingo, reduciendo tiempos de traslado y ampliando la cobertura del metro hacia uno de los municipios con mayor densidad poblacional del GSD.

    A través de redes sociales se ha difundido una invitación bajo el nombre "Metrofest, música en el corazón del pueblo", en la que se anuncia un concierto con varios artistas en la explanada de la estación principal del metro.

    • El evento contará con la participación de Sergio VargasOmega el Fuerte, los Hermanos Rosario, Chimbala, Steffany Constanza, Chiquito Team Band y Eudis el Invencible.
    "Un regalo"

    La actividad está programada para iniciar a las 4:00 de la tarde y forma parte de las celebraciones por la entrada en operación del nuevo recorrido, que conectará el kilómetro 9 de la autopista Duarte con la entrada de Los Alcarrizos.

    En la promoción del evento se indica que la actividad es un "regalo del presidente del pueblo" y que contará con presentaciones musicales dirigidas al público que asista a la inauguración del sistema de transporte.

