Abinader retoma agenda oficial con inauguración del Metro hacia Los Alcarrizos tras apagón general

El Metro de Santo Domingo se extenderá unos siete kilómetros adicionales hacia el oeste de la provincia de Santo Domingo. ( ARCHIVO. )

El presidente Luis Abinader reanuda este martes su agenda de actividades públicas, la cual se vio alterada el lunes debido a un apagón general que afectó todo el territorio nacional y provocó la interrupción intermitente del servicio en el Metro de Santo Domingo.

El punto central de su jornada de hoy es la inauguración de la línea 2-C del Metro hacia Los Alcarrizos, una obra que busca beneficiar a más de un millón de personas.

Tras lograrse la recuperación total del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a las 11:53 p.m. del lunes, el mandatario retomó sus compromisos oficiales que habían sido reprogramados.

Entre las actividades canceladas el día anterior figuró la firma del acuerdo para la construcción del Puerto Espacial Comercial en Oviedo, Pedernales, la cual fue suspendida "hasta nuevo aviso" debido a la contingencia eléctrica.

La agenda del presidente para este martes 24 de febrero inició a las 11:30 a.m. en el Palacio Nacional, con la juramentación del comité gestor del Jardín Botánico de San Juan de la Maguana.

Posteriormente, a las 3:00 p.m., el jefe de Estado se trasladará a Los Alcarrizos para encabezar el acto inaugural de la nueva extensión del sistema de transporte ferroviario.

El Metro: del caos del lunes a la inauguración de hoy

La jornada de hoy contrasta con el escenario de ayer, cuando el servicio del Metro presentó fuertes intermitencias y evacuaciones de pasajeros tras el fallo en la línea de 138 kilovoltios (KV) Hainamosa-Villa Duarte.

Durante el lunes, la Línea 2 operó de forma limitada solo hasta la estación Eduardo Brito, lo que generó un colapso en el transporte y obligó a los usuarios a recurrir a autobuses de la OMSA que resultaron insuficientes.

A pesar de la incertidumbre generada por el segundo apagón masivo en menos de cuatro meses, el Gobierno procedió con los preparativos para la apertura de la Línea 2-C. Esta obra abarca un recorrido de 7.3 kilómetros y cuenta con cinco estaciones, conectando la entrada de Los Alcarrizos con la estación María Montez. Se ha anunciado que el servicio en esta nueva etapa será gratuito desde mañana hasta que finalice la Semana Santa.

Investigaciones y reacciones políticas

Mientras el presidente retoma sus funciones, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, confirmó que se ha iniciado una investigación técnica detallada para determinar las causas precisas del "disparo" en la línea de transmisión que dejó al país a oscuras por varias horas.

Por su parte, la crisis eléctrica ha provocado duras críticas de la oposición. El expresidente Leonel Fernández calificó el evento como un síntoma de falta de inversión, mientras que Francisco Domínguez Brito, del PLD, tildó la situación como una muestra de "ineptitud" gubernamental. Ante esto, las autoridades han reiterado su compromiso con la estabilidad del sistema y la transparencia en los resultados de la investigación en curso.