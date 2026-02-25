Presidente Abinader deja en funcionamiento el tercer radar meteorológico del país

El radar meteorológico doppler banda C contó con una inversión de 250 millones de pesos ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento en la tarde de este miércoles el radar meteorológico doppler banda C, instalado en el Centro de Control "Norge Botello", en el complejo Aeronáutico Dominicano, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA).

El proyecto, dirigido por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), es la tercera infraestructura de radar meteorológico levantada durante su gestión de gobierno, que completa una triangulación de vigilancia con los de Punta Cana y Puerto Plata.

En el acto de la puesta en marcha, el director general del IDAC, Igor Rodríguez, aseguró que la aviación civil de la República Dominica ha recibido, durante la gestión del presidente Abinader, la mayor y más inteligente inversión en equipamiento, tecnológica y capacitación del equipo técnico y administrativo que trabaja para organizar operaciones seguras en todo el territorio nacional.

Se completa triangulación

Rodríguez explicó que con la puesta en funcionamiento del radar meteorológico doppler banda C, que contó con una inversión de 250 millones de pesos, se completa la triangulación de información de todo el territorio dominicano.

Describió que "este radar Wr700 con doble polarización y estado sólido tiene una cobertura efectiva de 250 kilómetros y puede alcanzar hasta 400 kms.

Informó, además, que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y la Fuerza Aéreas Dominicana tienen acceso a los servidores de los radares para que puedan realizar operaciones en menor tiempo y de mayor calidad.

"Estos equipos permiten monitorear fenómenos atmosféricos facilitando a las autoridades la toma de decisiones preventivas y que salvan vidas", expresó.

Determinó que para la aviación, su impacto es determinante porque permite fortalecer la toma de decisión de los pilotos sin controladores aéreos en proceso de despegues y aterrizajes en situaciones meteorológicas adversas.

El director del IDAC anunció que los usuarios podrán recibir la información a través de aplicación móviles como windy, Earth alert, y a través de los mosaicos de radares meteorológicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/whatsapp-image-2026-02-25-at-51925-pm-ab629132.jpeg El presidente Luis Abinader (c) junto a funcionarios en el acto de inauguración. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

De su lado, La director del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, manifestó que la puesta en funcionamiento de este radar en el aeropuerto Internacional de las Américas representa un avance trascendental en la capacidad de vigilancia atmosférica del país. Ceballos definió el equipo como una herramienta estrategia para la protección de vidas humanas, la seguridad operacional aeronáutica y el fortalecimiento del sistema nacional de alerta temprana. Destacó que la República Dominicana cuenta hoy con "una red de radares Doppler moderna, robusta y capaz de ofrecer información en tiempo real con mayor precisión y cobertura, especialmente ante fenómenos meteorológicos extremos que cada vez son más frecuentes e intensos, como consecuencias del cambio climático".

Precisó que el radar fortalecerá de manera significativa la vigilancia tanto en la región sur como este del país, mejorando la capacidad de pronósticos inmediatos, el monitoreo de tormentas severas, y la toma de decisiones oportunas a la aviación; y para el sistema nacional de prevención, mitigación y respuestas de desastres.

En tanto, el director del Centro de Operaciones de Emergencias, general (R) Juan Manuel Méndez García, destacó que con la construcción y el diseño de estos tres radares se puede desde ya emitir niveles de alerta focalizados, para las localidades más vulnerables ante situaciones meteorológicas, sin la necesidad que colocar en alerta a toda una provincia y que esta pueda seguir desarrollándose sin situaciones apremiantes.

Agregó que "ahora tenemos tres radares pero también obras que impactan a la población y reducen el riesgo.