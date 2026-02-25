Presidente Abinader inaugura carretera Bayaguana-El Puerto en Monte Plata

El presidente Luis Abinader encabezó en la tarde de este miércoles la inauguración de la carretera Bayaguana-El Puerto, en la provincia Monte Plata.

Se trata de un proyecto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que forma parte de un corredor que integra las provincias Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo.

En un video proyectado durante la actividad, Obras Publicas explicó que el proyecto fortalece el intercambio comercial con costos reducidos en transporte y logística e impulsa el turismo ecológico de la provincia, uno de los principales pulmones del país.

Detalles de la obra

En el acto inaugural, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destacó que la inversión de la carretera fue de 780 millones de pesos, con 20.3 kilómetros de longitud, dos carriles de 3.65 metros, paseos laterales para peatones, dos capas de asfalto, siete kilómetros con mallas de fibra de vidrio para evitar grietas, drenaje y señalización.

Aseguró que esa carretera está " hecha para que dure mucho tiempo" y que incluye 2.3 kilómetros de calles construidas al paraje El Copey.

Mencionó que en la actualidad se construyen 27 obras en Monte Plata, entre calles, puentes y caminos vecinales.

La gobernadora de la provincia de Monte Plata, Rafaela Javier Gomera, resaltó que la comunidad del paraje El Copey, sección Juvina del municipio de Bayaguana "está feliz" por la nueva vía de acceso. Indicó que la comunidad había sido olvidada y tenía una deuda social acumulada con una promesa de asafalto de la carretera desde hace 37 años, hoy cumplida en el gobierno de Abinader.

"Caminar en asfalto es una oportunidad, pero también desarrollo", expresó la gobernadora.

En tanto, el senador de la provincia de Monte Plata, Pedro Tineo, consideró que la inauguración de la carretera es un hecho histórico para la provincia y especialmente para las comunidades de El Copey y El Puerto de San Pedro de Macorís.

"Es una carretera que representa mucho más que asfalto y concreto, es desarrollo, es integración regional, es progreso para nuestra gente y es una vía estratégica que conecta el este de la República Dominicana, el sur, el noreste y el Cibao", manifestó Tineo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/mop8093jpg-5664c64e.jpeg Corte de cinta encabezado por el presidente Luis Abinader en la entrega la carretera Bayaguana–El Puerto (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/mop8029jpg-28e20017.jpeg Fuente externa El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/mop7985jpg-f0ac09bc.jpeg Fuente externa La gobernadora de la provincia de Monte Plata, Rafaela Javier Gomera. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/mop8009jpg-f3660bed.jpeg La senadora de San de San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La senadora de San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva, indicó que con esta obra se conecta a más de 30 comunidades. Consideró que la mejor manera de ayudar a las comunidades y llevar dignidad son acciones como esa inauguración, que dinamizan la economía local, llevando facilidad a los agricultores y generando empleos.

Estuvieron presentes la gobernadora de San Pedro de Macorís, Yovanis Agustina Núñez; el director del Departamento Aeroportuaria, Víctor Pichardo; el alcalde municipal de Bayaguana, Frangel García Rosario; el director del Distrito Municipal de El Puerto, Juan Pacheco; el alcalde municipal de Monte Plata, Héctor Figari; el alcalde municipal de San Pedro de Macorís, Raymondo Ortiz; el presidente de la empresa contratista Moll, Juan Molina; y el párroco de la parroquia San Juan Bautista de Bayaguana , padre Juan Luis García, quien estuvo a cargo de bendecir el acto.