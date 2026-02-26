Abinader recibe la nueva licencia de conducir con estándares internacionales

El presidente Luis Abinader muestra su nueva licencia de conducir durante el acto de lanzamiento del sistema modernizado. ( DIARIO LIBRE/ DANAI ACEVEDO )

El presidente Luis Abinader recibió este jueves la nueva licencia de conducir, marcando el inicio formal del renovado sistema nacional de expedición del documento, en un acto encabezado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La iniciativa da paso a la transición de un nuevo modelo de emisión, luego de que el Consorcio Mobility ID resultara ganador de la licitación para la prestación del servicio, sustituyendo a Dekolor.

El nuevo esquema incorpora mejoras tecnológicas y de seguridad alineadas a estándares internacionales, de ISO/IEC 18013-5, que regula las licencias de conducir seguras y verificables.

Durante el acto, el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, explicó que el nuevo sistema incorpora mayores estándares de seguridad, control estatal y trazabilidad en los procesos de habilitación de conductores.

Según detalló, la licencia está fabricada en policarbonato de alta seguridad y es personalizada mediante grabado láser. Incluye microtexto, hologramas, tintas invisibles e impresión UV, elementos que elevan la protección contra falsificaciones.

Luis Abinader junto a Milton Morrison y ejecutivos durante la entrega oficial de la nueva licencia de conducir.

El modelo integra además un sistema biométrico avanzado (ABIS) para validar la identidad del conductor y consolida un historial único centralizado, con registros auditables.

A esto se suman exámenes teóricos y prácticos digitalizados, con procesos verificables que buscan reducir la discrecionalidad en la evaluación.

En una segunda fase está prevista la incorporación de la Licencia Digital de Conducir (MDL), alineada al estándar internacional ISO/IEC 18013-5.

Ampliación de cobertura

El nuevo sistema ampliará su presencia de 14 a las 31 provincias y el Distrito Nacional— y duplicará la cobertura en el exterior, pasando de cinco a 10 consulados.

A partir del lunes 2 de marzo, el servicio estará disponible al público en oficinas del Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, San Francisco de Macorís, Higüey, La Romana, Puerto Plata, Nagua, Bonao, San Juan, Barahona, Azua y Valverde, entre otras localidades.

En el exterior, la primera fase incluye consulados en Miami, Nueva York, Filadelfia, Boston y Madrid.

En los próximos 60 días se incorporarán nuevas oficinas en provincias como Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Monte Plata, Independencia, Pedernales, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, El Seibo, Salcedo, Samaná, Hato Mayor y Bahoruco.

También se sumarán sedes en New Jersey, Barcelona, Puerto Rico, Bruselas y Zúrich.

Impacto económico y seguridad vial

De acuerdo con las autoridades, el esquema fue estructurado bajo un modelo financiero que proyecta beneficios superiores a RD$1,000 millones para el Estado, sin incremento en el costo del servicio para los ciudadanos.

El Intrant indicó que la modernización permitirá incorporar progresivamente a más de un millón de motociclistas que actualmente no cuentan con licencia, con el objetivo de fortalecer su formación y contribuir a reducir la siniestralidad vial.