Ministro de Justicia designa nuevo rector del Instituto Superior de Estudios Penitenciarios

El maestro Jaime Francisco Rodríguez, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta y Roberto Santana Sánchez, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, designó y juramentó este jueves al maestro Jaime Francisco Rodríguez como nuevo rector del Instituto Superior de Estudios Penitenciarios y Correccionales (Iseepenc), órgano académico del Ministerio de Justicia encargado de la formación del personal del sistema penitenciario.

En el acto estuvo presente Roberto Santana Sánchez, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

Según una nota de prensa, el rector Rodríguez agradeció la confianza depositada y asumió el compromiso de fortalecer la formación y capacitación, con base en competencias y valores éticos, de los profesionales, técnicos y personal de apoyo del sistema penitenciario dominicano, con el objetivo de contribuir a una mayor paz y seguridad ciudadana.

También expuso que "las nuevas funciones y retos lo desempeñará con honor, entusiasmo, humildad y total dedicación, hacia lograr, junto al equipo, avanzar al 100 % de la reforma penitenciaria".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/whatsapp-image-2026-02-26-at-101003-pm-42cabb55.jpeg El maestro Jaime Francisco Rodríguez al ser juramentado por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta. (FUENTE EXTERNA)

Trayectoria profesional

Jaime Francisco es un profesional de altas competencias, académico de positiva trayectoria, institucional, valores éticos y morales, de loables resultados en diferentes entidades, aportando siempre a un mejor país.

Estuvo como embajador de la República Dominicana en Vietnam y concurrente con Filipinas.

Desarrolló, fortaleciendo y ampliando los vínculos de RD con una diversidad de instituciones y empresas, decenas de delegaciones para inversiones y cooperación, incluyendo la histórica visita oficial a RD del Primer Ministro de Gobierno de Vietnam, junto a altos funcionarios y empresarios.

Fueron habilitados los Grupos Parlamentarios de Amistad del Senado y la Cámara de Diputados con la Asamblea Nacional Legislativa de Vietnam.

De igual manera los acuerdos, memorándum de entendimiento y cooperación en materia comercial, de inversión, académica, cultural, agroindustrial, turismo.

Por su trabajo, ha recibido muchos reconocimientos y condecoración por la excelencia diplomática.

Es profesor virtual de la Escuela de Ciencias Políticas y Escuela de Derecho y maestrías en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/whatsapp-image-2026-02-26-at-101002-pm-1-21c9fdc1.jpeg Elministro de Justicia, Antoliano Peralta. (FUENTE EXTERNA)

Estudios

Es escritor e investigador. Exdirector del Instituto de Investigaciones Políticas y Jurídicas, FCJP UASD.

Posee maestría en Administración Penitenciaria; maestría en Estudios Políticos y Electorales de doble titulación por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) y la Universidad de Granada, España; y maestría en Relaciones Internacionales, mención Relaciones Políticas Internacionales, del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), La Habana, Cuba.

Asimismo, cuenta con una maestría en Administración Penitenciaria por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Es docente y diseñador en el equipo de la Maestría en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD. Además, tiene un doctorando en Ciencias Políticas, de la Administración y las Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, España.