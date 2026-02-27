Decreto: Abinader designa a Juan Hilario Guzmán como rector del Instituto Policial de Educación

El presidente de la República, Luis Abinader, designó la noche de este viernes al general Juan Hilario Guzmán Badía como nuevo rector del Instituto Policial de Educación (IPE).

La disposición está contenida en el decreto número 134-26, que establece el nombramiento del alto oficial, quien hasta el momento se desempeñaba como subdirector general de la Policía Nacional.

El precepto presidencial ordena remitir el decreto al Ministerio de Interior y Policía y a la Dirección General de la Policía Nacional para su conocimiento y ejecución.

Sobre el IPE

El Instituto Policial de Educación es un órgano de carácter educativo adscrito a la Policía Nacional, encargado de dirigir y fortalecer el sistema de formación policial.

Opera bajo la supervisión directa del Consejo Superior Policial y coordina sus acciones tanto a lo interno, con todas las dependencias de la institución, como a lo externo, con entidades como el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), así como con otras instituciones públicas y privadas vinculadas al ámbito educativo.

Su objetivo general es diseñar, planificar, ejecutar, supervisar y actualizar las políticas y programas de estudio en las distintas áreas de la institución, garantizando una formación integral acorde con los diferentes niveles y grados policiales.

