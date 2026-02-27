Abinader designa nuevo subdirector e inspector general de la Policía y ordena ascensos y retiros

La medida está contenida en el decreto número 133-26. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader designó la noche de este viernes al general Esteban Figuereo García como subdirector general de la Policía Nacional y al general Ernesto Rafael Rodríguez García como inspector general de la institución, además de disponer ascensos, retiros y nuevas designaciones en la estructura policial.

La disposición establece que queda derogado el artículo 1 del decreto número 582-23, del 14 de noviembre de 2023, en lo relativo a la designación del general Juan Hilario Guzmán Badía como subdirector general. En su lugar, el general Esteban Figuereo García asume esa posición.

Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del decreto número 45-25, del 28 de enero de 2025, que designó al general Werner Manuel Núñez Quezada como director de Asuntos Internos.

En su lugar, el coronel Francisco Amparo Gómez Polanco fue ascendido al rango de general y designado director de Asuntos Internos.

En retiro cinco generales

La normativa también coloca en honrosa condición de retiro, por antigüedad o por haber alcanzado el tiempo máximo de permanencia en el rango, a los generales

Julio C. Betances Hernández

Rufino Antonio Contreras Ruiz

Pedro E. Cordero Ubri

Latif M. Mahfoud Rodríguez

Francisco J. Torres Dotel

A estos a se les otorga una pensión del Estado dominicano.

Ascendidos

Además, fueron ascendidos al rango de general los coroneles Jorge Miguel Perdomo Sena, Antonio del Carmen de los Santos, César G. Ares Montás, Ángel M. García Jaime, Gabriel Antonio de los Santos García y Edgar Ramón Arnoud Vólquez.

El pago de las pensiones indicadas en el decreto se realizará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley número 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, del 15 de julio de 2016.