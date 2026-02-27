Abinader dice RD se sitúa como el segundo país más seguro después de El Salvador

La República Dominicana se consolida como el segundo país más seguro del Caribe y Centroamérica, según destacó en su rendición de cuentas el presidente Luis Abinader al presentar los resultados de la estrategia integral de seguridad implementada por su Gobierno.

Al hablar sobre la protección ciudadana, el mandatario informó que durante el año 2025 la tasa de homicidios se situó en 8.15 por cada 100 mil habitantes, la cifra más baja desde que existen registros, lo que representa una variación de menos del 15 % respecto al año anterior y confirma la tendencia a la baja desde 2023.

"Estos datos nos colocan por debajo del promedio regional de América Latina y nos sitúan como el segundo país más seguro de América Central y el Caribe, solo por detrás de El Salvador", afirmó al abordar la integración de registros del Instituto Nacional de Patología Forense, la Policía Nacional, la Oficina Nacional de Estadística, el Ministerio de Salud Pública y el Sistema 9-1-1 como focalizadores de los sectores con mayor incidencia delictiva.

Patrullaje

Abinader resaltó que durante el año pasado se implementó un modelo piloto de patrullaje en el Gran Santo Domingo y Santiago, fortaleciendo la presencia preventiva y la articulación con las comunidades.

Entre 2023 y 2025, explicó, ingresaron a la Policía Nacional 9,503 nuevos agentes, de los cuales 3,269 son mujeres, la cifra más alta en la historia de la institución.

Destacó la inauguración de 32 nuevas estaciones policiales, alcanzando un total de 98, y anunció que la estación número 100 será entregada en marzo de 2026. Cada estación, subrayó Abinader , cuenta con espacios privados para denuncias, cuartos de armas, centros de vigilancia y dormitorios para mujeres policías , garantizando dignidad y seguridad para el personal femenino.

En cuanto a la Operación Garantía de Paz 2.0, focalizó intervenciones en territorios con mayor criminalidad, mientras que el Plan de Iluminación Estratégica impactó sectores del Gran Santo Domingo, municipios de La Vega y 28 sectores en 13 municipios de la Región Este.

Asimismo, dijo que el Ministerio de Interior y Policía, a través de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género, celebró 880 reuniones de coordinación, 721 actividades comunitarias y gestionó 2,107 demandas territoriales, resolviendo 780 y beneficiando a más de 2.7 millones de ciudadanos.

Narcotráfico y crimen organizado

El presidente destacó los avances en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y aseguró que no existen territorios donde las fuerzas del orden no puedan actuar.

En cuanto a los operativos, señaló la incautación de casi 32 toneladas de drogas en el territorio y otras 17 toneladas en decomisos internacionales que culminaron con el arresto de 47 mil personas, así como la confiscación de 441 armas, 18 embarcaciones, más de 2 mil vehículos y casi 60 millones de dólares en efectivo, y la desarticulación de 152 estructuras criminales.

"´'Aquí ya no hay territorios donde no pueden entrar las fuerzas del orden público. Aquí ahora solamente mandan el gobierno y las autoridades'' " Abinader Presidente de la República “

Respecto a la igualdad de género, Abinader subrayó que su Gobierno consolidó políticas integrales de prevención, protección y empoderamiento de la mujer.

Destacó que en 2025 se realizaron casi 100 mil atenciones a mujeres víctimas de violencia, la Escuela de Igualdad Magaly Pineda capacitó a 7,292 personas, y más de 6,300 mujeres recibieron formación técnico-laboral y acceso a vivienda mediante los Bonos Mujer.

"La igualdad no es un eslogan, es una política con hechos, datos y resultados concretos", enfatizó Abinader, recordando que la ocupación laboral femenina superó el 50%, los embarazos en adolescentes alcanzaron los niveles más bajos en décadas y los hogares liderados por mujeres en situación de pobreza disminuyeron del 20.1% al 18.6%.

Centros penitenciarios y Ley de la Policía Nacional

Abinader anunció que se construirán 10 nuevos centros penitenciarios en Bonao, Pedernales, Cotuí, El Seibo, Hato Mayor, Baní, Azua, Barahona, Neyba y Santiago Rodríguez, como parte de la modernización integral del sistema penitenciario nacional.Asimismo, explicó que el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional fue depositado ante el Senado, creando una nueva carrera policial basada en evaluación de desempeño, validación de competencias y un régimen disciplinario sólido, garantizando transparencia, proporcionalidad en el uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.