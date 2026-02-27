Abinader anuncia reforma educativa para duplicar la economía al 2036

El presidente de la República, Luis Abinader, en su rendición de cuentas. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció el impulso de una reforma legislativa y curricular para rediseñar el sistema educativo dominicano, con el objetivo de formar el capital humano necesario para duplicar el tamaño de la economía al año 2036.

Durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el mandatario afirmó que la educación será el eje estructural del desarrollo nacional y adelantó que se promoverá "el más amplio proceso de consulta y concertación", al considerar que la enseñanza "no es una política de gobierno, sino un proyecto de todos".

Balance

En el balance de gestión, el jefe del Estado resaltó la ampliación de la atención integral a la primera infancia a través del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) con la inauguración de 15 nuevos centros, elevando la cobertura a 155,937 niños y niñas en 739 centros Caipi y CAFI a nivel nacional.

Además, señaló que 44,715 infantes recibieron alimentación conforme a su requerimiento nutricional, 6,807 familias fueron beneficiadas con acompañamiento integral, 2,662 niños y niñas con discapacidad obtuvieron atención especializada y 131 comunidades fueron intervenidas para fortalecer entornos protectores.

En el período escolar 2024-2025, resaltó que 40,024 niños fueron inscritos en el primer ciclo del nivel inicial, un incremento de 2,796 respecto al año anterior, elevando la tasa neta de cobertura de 7.10 a 7.60.

En el segundo ciclo, la matrícula alcanzó 350,000 estudiantes, con un avance de un 87.52 % hacia la meta presidencial de 400,000 alumnos al 2028.

Mientras a nivel secundario, la matrícula ascendió a 861,000 estudiantes en 2025, representando un 96 % de avance hacia la meta de 900,000 para el año 2028. La tasa neta de cobertura pasó de 70.7 % a 71.6 %.

Resultados académicos y evaluación docente

En cuanto a desempeño estudiantil, el presidente informó que en la Evaluación Diagnóstica 2025 —aplicada a 129,000 estudiantes con un 89 % de cobertura— el promedio en Matemática pasó de 300 puntos en 2019 a 305.96 en 2025.

Más de 76,000 estudiantes aprobaron las Pruebas Nacionales, según indicó.

Asimismo, destacó la integración de 1,433 centros educativos al Sismap, el fortalecimiento de la supervisión pública y privada y la consolidación de una plataforma digital de desempeño escolar con acceso ciudadano.

En materia docente, señaló que 3,625 nuevos profesores ingresaron por concurso, 5,604 fueron impactados por el Programa Nacional de Inducción y más de 115,000 están bajo Evaluación de Desempeño Docente, proceso que no se realizaba desde hace casi una década.

Educación técnica y vínculo con el empleo

Uno de los ejes reiterados del discurso fue la alineación de la educación con el aparato productivo.

La matrícula en la modalidad Técnico Profesional de secundaria creció a 102,616 estudiantes, un aumento de 5.6 %, con un 87 % de avance hacia la meta de 118,000 para 2028. Además, 26,280 estudiantes realizaron módulos de formación en centros de trabajo.

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) atendió en 2025 a más de 1,083,000 participantes en todo el país y brindó asistencia a más de 6,600 empresas. La institución pasó de contar con 8 instalaciones en 2020 a 67 en la actualidad.

Por su parte, el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) graduó a 1,012 nuevos profesionales, elevando a 6,519 el total histórico de egresados. Con la apertura de extensiones en San Francisco de Macorís y Cotuí, la oferta tecnológica se amplió a 12 localidades.

El Instituto Técnico Superior Comunitario reportó que 963 de 980 técnicos titulados han sido insertados en el mercado laboral, lo que el mandatario calificó como evidencia de pertinencia académica.

Tecnología, STEM y cierre de brechas

En alianza con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el BID, el Gobierno otorgó 30,500 becas en áreas STEM y 3,000 en ciberseguridad. También anunció el desarrollo del programa Canasta Digital Social 3.0, que beneficiará a 5,000 personas con dispositivos móviles y conectividad gratuita por 24 meses.

Además, se entregaron 1,178 equipos de robótica, se capacitó a 1,729 docentes en enfoque S TEAM y un millón de estudiantes participaron en ferias científicas y tecnológicas. El programa "Niñas en las TIC" impactó a 3,000 estudiantes.

Infraestructura y transporte escolar

Desde 2021 han sido inaugurados 252 planteles escolares, sumando 4,690 aulas al sistema. Solo en 2025 fueron entregadas 1,702 aulas y se intervinieron 516 centros con mantenimiento correctivo. El programa "Navidad en las Aulas" alcanzó 187 planteles.

El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) opera actualmente 1,871 autobuses en las 31 provincias y el Distrito Nacional, incluyendo 51 unidades adaptadas para estudiantes con discapacidad.

Moral y Cívica en el currículo

El presidente recordó que en 2025 se integró formalmente la enseñanza de Moral, Cívica y Ética Ciudadana al currículo nacional, acompañada del programa "Ciudadanos al 100".

Sostuvo que la educación debe formar carácter, fortalecer la identidad nacional y preparar ciudadanos comprometidos con la democracia y el cumplimiento de la ley.