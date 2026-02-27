El presidente de la República, Luis Abinader, reveló este viernes que el Estado dominicano firmó un acuerdo con la empresa estadounidense LOD Holdings para el desarrollo de un puerto espacial comercial en Oviedo, en la provincia Pedernales.

"Antes de mayo del 2028 -escúchenlo bien, porque yo sé que nos lo van a seguir-, vamos ya a mandar un satélite o un cohete al espacio desde Pedernales, para que lo crean", afirmó.

Abinader indicó que la iniciativa se desarrollará con una inversión superior a los 600 millones de dólares y adelantó que se espera que antes de mayo de 2028 se lance el primer cohete hacia el espacio desde esa infraestructura.

"Pedernales no solo se consolida como polo de desarrollo turístico y logístico, sino también como símbolo de una nación que mira hacia el futuro, sumando esta iniciativa a la llegada y expansión de grandes actores tecnológicos globales como Google o Nvidia, que hoy ven en nuestro país una plataforma segura para innovar, invertir y crecer", declaró.

El mandatario dijo que en la visión de futuro y de apuesta por sectores de alto valor agregado, la República Dominicana continúa posicionándose como un destino confiable para las inversiones tecnológicas más avanzadas del mundo.

Otros acuerdos

En ese sentido, citó también la reciente suscripción del convenio entre el Estado dominicano y Google, que eligió al país para invertir más de 500 millones de dólares en la construir del primer puerto internacional de intercambio digital en América Latina y el octavo en el mundo.

Además, nombró el acuerdo con NVIDIA para la generación de capacidades, formación de personal y la creación de un centro de excelencia en inteligencia artificial en el país.

"Somos un país en el trayecto del sol, pero también un país en el trayecto ya de la tecnología, la inteligencia artificial, el futuro del trabajo y la economía de la próxima generación", destacó el jefe de Estado durante su discurso de Rendición de Cuentas.