Rendición de cuentas 2026

VIDEO | Discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader

Abinader llegará ante el Congreso con una significativa deuda en materia de obras viales y de infraestructura

    Luis Abinader realiza este viernes su sexta rendición de cuentas como jefe del Estado dominicano.

    El mandatario comparece ante el país en uno de los momentos más tensos de su gestión, con una larga lista de obras inconclusas, dos fallas eléctricas que dejaron a la nación a oscuras y el ominoso escándalo de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que involucra a altos funcionarios de su entorno y de la cúpula del partido oficialista.

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.