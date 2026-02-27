Luis Abinader realiza este viernes su sexta rendición de cuentas como jefe del Estado dominicano.

El mandatario comparece ante el país en uno de los momentos más tensos de su gestión, con una larga lista de obras inconclusas, dos fallas eléctricas que dejaron a la nación a oscuras y el ominoso escándalo de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que involucra a altos funcionarios de su entorno y de la cúpula del partido oficialista.