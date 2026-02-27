Fuerza del Pueblo a Abinader: "No se pueden lanzar satélites mientras se va la luz a diario´´

Edward Espiritusanto, vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, ( DARE COLLADO )

El bloque legislativo de la Fuerza del Pueblo cuestionó este viernes el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, al considerar que estuvo desconectado de la realidad que vive la población y que omitió temas sensibles como la crisis eléctrica y la indexación salarial.

Las críticas fueron encabezadas por los voceros de la organización en ambas cámaras legislativas, quienes coincidieron en que Abinader no abordó los problemas estructurales que afectan al país.

Edward Espiritusanto, vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, centró sus cuestionamientos en el suministro eléctrico.

En ese sentido, afirmó que "el presidente no puede decirle al país que vamos a enviar un satélite al espacio mientras se va la luz a diario", aludiendo a los proyectos tecnológicos mencionados en el discurso presidencial.

Espiritusanto hizo referencia a los apagones recientes y sostuvo que no se puede hablar de avances de alto nivel cuando persisten interrupciones constantes en el servicio energético.

"Nos preguntamos quién ha respondido por esos apagones que cada cierto tiempo suceden en nuestro país", indicó, al señalar que estas fallas afectan tanto a comerciantes como a empresarios.

Casos de supuesta corrupción

El legislador también cuestionó que se hablara de transparencia y logros institucionales mientras, según afirmó, existen más de 270 casos sometidos por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental sin que se conozcan avances significativos en alguno de ellos.

Además, calificó como "inaceptable" que se presentaran logros en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) en medio de cuestionamientos por presuntos casos de corrupción.

En el plano económico, Espiritusanto señaló que el discurso omitió el compromiso con la indexación salarial, una medida que, a su juicio, es fundamental para proteger el poder adquisitivo frente al aumento del costo de la vida.

""No basta con hablar de crecimiento económico si ese crecimiento no se traduce en mejores salarios y mayor capacidad de compra" " Edward Espiritusanto vocero FP “

Discurso desconectado

Mientras tanto, el diputado Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja, afirmó que el presidente presentó "un discurso cargado de cifras, proyecciones y promesas de futuro", pero "profundamente desconectado de la realidad cotidiana que viven millones de dominicanos".

Castillo cuestionó la ausencia de referencias a la situación del sector eléctrico, señalando que en menos de tres meses se han producido dos apagones generales y que el Gobierno mantiene subsidios millonarios en el área.

También criticó que no se mencionaran proyectos pendientes ni reformas legislativas como la modificación de la ley de hidrocarburos, la reforma a la seguridad social y el código laboral.