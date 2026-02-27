En el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional, la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader tuvo un momento especialmente emotivo: el reconocimiento público al joven estudiante Hensel Aquino García, de 13 años, oriundo de Villa Altagracia.

Durante su discurso ante la Asamblea Nacional, el mandatario recordó una frase que el estudiante le expresó semanas antes durante una visita a su escuela: "Sin educación no hay nación".

"Y cómo me dijo un joven brillante hace unas semanas en mi visita a una escuela en Villa Altagracia: sin educación no hay nación. Su nombre es Hensel Aquino García y está aquí presente", destacó el presidente, provocando aplausos en el hemiciclo.

"Como todo país hay problemáticas y adversidades que afectan en general, pero dentro de lo que cabe el país ha mejorado" Hensel Aquino García Estudiante de 13 años “

Al notar que el adolescente se encontraba de pie en la sala, el jefe de Estado pidió también que su madre, la maestra Estela Margarita García, se pusiera de pie, manifestando su admiración por el esfuerzo familiar y su labor como docente de educación física.

"Me llena de emoción estar aquí"

Tras el acto, Hensel compartió sus impresiones en una breve entrevista.

"Buenas tardes a todos. Realmente me llena de emoción y de placer estar aquí en el Congreso Nacional viendo la rendición de cuentas del señor Presidente, poniendo puntos claves para nuestra nación y lo que se ha logrado en ella. Entonces me llena muchísimo de emoción", expresó con seguridad.

"Si Dios lo permite, hasta presidente si pudiera ser" Hensel Aquino García Sobre si le gustaría incursionar en la política “

Al preguntarle qué fue lo que más le llamó la atención del discurso presidencial, respondió:

"Principalmente el desarrollo que se ha notado en el país, ya que en base al desarrollo que hay en el país está la mejora de los ciudadanos".

Sobre la situación actual de la República Dominicana, el estudiante mostró una visión optimista: "Claro que sí. Como todo país hay problemáticas y adversidades que afectan en general, pero dentro de lo que cabe el país ha mejorado".

Un sueño que no tiene límites

Hensel no ocultó sus aspiraciones políticas. Al ser cuestionado sobre si le gustaría ocupar un cargo público en el futuro, afirmó con determinación: "Claro que sí, si Dios lo permite, hasta presidente si pudiera ser".

El propio mandatario le había dicho anteriormente durante una visita escolar: "Eres un pico de oro. Tú puedes llegar a ser presidente de la República Dominicana", además de recordarle públicamente que mantiene la invitación para recibirlo en el Palacio Nacional y tomarse una fotografía juntos.

Orgullo familiar

La madre del joven, Estela Margarita García, también fue reconocida por el presidente por su compromiso con la educación y la formación de su hijo. El gesto fue recibido con aplausos y simbolizó el valor del esfuerzo familiar en el desarrollo de la juventud dominicana.

Su madre atribuye la soltura del joven a la formación recibida en el hogar y en la iglesia, e insta a los padres a seguir ese ejemplo y educar a sus hijos en valores, emulando el accionar de los Padres de la Patria.

Educación: Pilar del Desarrollo Nacional El presidente Luis Abinader reafirmó que la educación es clave para el desarrollo sostenible y presentó los principales avances: Nivel Educativo Logro / Cifra Primera infancia 15 nuevos centros inaugurados

155,937 niños atendidos en 739 centros CAIPI y CAFI

44,715 niños con alimentación adecuada

6,807 familias beneficiadas Nivel inicial 40,024 niños inscritos en primer ciclo

Tasa neta de cobertura: 7.60

Segundo ciclo: 350,000 estudiantes (87.52% de la meta 2028) Secundaria Matrícula: 861,000 estudiantes (96% de la meta 2028)

Tasa neta de cobertura: 71.6%

Más de 76,000 aprobados en Pruebas Nacionales Formación técnica y tecnológica 102,616 estudiantes en modalidad técnico-profesional

1,012 nuevos graduados del ITLA (total histórico: 6,519)

1,178 equipos de robótica entregados

3,000 niñas impactadas con programa Niñas en las TIC Infraestructura y transporte escolar 252 planteles inaugurados desde 2021

4,690 nuevas aulas

1,871 autobuses del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil "Gobernar es construir futuro. Y cuando se invierte en educación con planificación, transparencia y responsabilidad, no solo se levantan escuelas, se fortalece la nación" – Luis Abinader