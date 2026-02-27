VIDEO | "El país ha mejorado dentro de lo que cabe"; el niño "pico de oro" tras discurso de Luis Abinader
El estudiante Hensel Aquino García, de 13 años, oriundo de Villa Altagracia, fue invitado por el presidente a su discurso de rendición de cuentas
En el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional, la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader tuvo un momento especialmente emotivo: el reconocimiento público al joven estudiante Hensel Aquino García, de 13 años, oriundo de Villa Altagracia.
Durante su discurso ante la Asamblea Nacional, el mandatario recordó una frase que el estudiante le expresó semanas antes durante una visita a su escuela: "Sin educación no hay nación".
"Y cómo me dijo un joven brillante hace unas semanas en mi visita a una escuela en Villa Altagracia: sin educación no hay nación. Su nombre es Hensel Aquino García y está aquí presente", destacó el presidente, provocando aplausos en el hemiciclo.
Al notar que el adolescente se encontraba de pie en la sala, el jefe de Estado pidió también que su madre, la maestra Estela Margarita García, se pusiera de pie, manifestando su admiración por el esfuerzo familiar y su labor como docente de educación física.
"Me llena de emoción estar aquí"
Tras el acto, Hensel compartió sus impresiones en una breve entrevista.
"Buenas tardes a todos. Realmente me llena de emoción y de placer estar aquí en el Congreso Nacional viendo la rendición de cuentas del señor Presidente, poniendo puntos claves para nuestra nación y lo que se ha logrado en ella. Entonces me llena muchísimo de emoción", expresó con seguridad.
Al preguntarle qué fue lo que más le llamó la atención del discurso presidencial, respondió:
"Principalmente el desarrollo que se ha notado en el país, ya que en base al desarrollo que hay en el país está la mejora de los ciudadanos".
Sobre la situación actual de la República Dominicana, el estudiante mostró una visión optimista: "Claro que sí. Como todo país hay problemáticas y adversidades que afectan en general, pero dentro de lo que cabe el país ha mejorado".
Un sueño que no tiene límites
Hensel no ocultó sus aspiraciones políticas. Al ser cuestionado sobre si le gustaría ocupar un cargo público en el futuro, afirmó con determinación: "Claro que sí, si Dios lo permite, hasta presidente si pudiera ser".
- El propio mandatario le había dicho anteriormente durante una visita escolar: "Eres un pico de oro. Tú puedes llegar a ser presidente de la República Dominicana", además de recordarle públicamente que mantiene la invitación para recibirlo en el Palacio Nacional y tomarse una fotografía juntos.
Orgullo familiar
La madre del joven, Estela Margarita García, también fue reconocida por el presidente por su compromiso con la educación y la formación de su hijo. El gesto fue recibido con aplausos y simbolizó el valor del esfuerzo familiar en el desarrollo de la juventud dominicana.
Su madre atribuye la soltura del joven a la formación recibida en el hogar y en la iglesia, e insta a los padres a seguir ese ejemplo y educar a sus hijos en valores, emulando el accionar de los Padres de la Patria.