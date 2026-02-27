Leonel sobre la rendición de cuentas: hay desconexión entre narrativa oficial y realidad cotidiana

Leonel Fernández durante la rueda de prensa en la que respondió al discurso de rendición de cuentas 2026 del presidente Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la República, Leonel Fernández , afirmó hoy que existe una "desconexión entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana que vive el pueblo dominicano", al referirse al discurso de rendición de cuentas que pronunció este viernes el presidente Luis Abinader.

Fernández sostuvo que la economía dominicana registró en 2025 un crecimiento de 2.1 % del producto interno bruto (PIB), cifra que calificó como "débil".

Señaló que, aunque el mandatario comparó la situación con otros países de América Latina, la República Dominicana creció menos que Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá, lo que —según dijo— no ocurría desde hacía décadas.

Inflación y costo de la vida

El exmandatario indicó que la inflación en 2025 fue de casi 5 %, "en el punto extremo de lo que el Banco Central establece como meta-inflación". Agregó que, en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, el incremento fue de casi un 9 %.

"Es un impacto real en el bolsillo del pueblo dominicano, respecto de lo cual el presidente guardó silencio durante su alocución", afirmó.

También señaló que la canasta familiar alcanzó los 48,542 pesos en 2025, con un aumento de casi 3,000 pesos en un año, lo que —según dijo— redujo el poder adquisitivo de los salarios.

Deuda pública

Fernández cuestionó la comparación realizada por el presidente en materia de deuda pública. Indicó que la deuda consolidada en 2025 fue de 58.5 % del PIB, mientras que en 2024 se situó en 57.5 %, lo que representa un incremento de un punto porcentual en un año.

"En el 2025, la deuda pública consolidada fue de 58.5 %. Él compara con el 2019, pero con lo que tiene que comparar es con el año anterior. Así es como se compara, con el año anterior, y el año anterior fue de 57.5 %, lo que significa que en un año hubo un crecimiento de un 1 % en la deuda", añadió.

El exjefe de Estado manifestó que con un crecimiento económico de 2.1 % no podían exhibirse grandes logros en áreas como educación, salud, empleo, seguridad ciudadana o infraestructura.

Fernández aseguró que en los últimos cinco años se ha producido un deterioro en la calidad educativa, evidenciándose en la caída de indicadores de aprendizaje.

En el sector salud, señaló que persisten problemas como falta de insumos y personal, largos tiempos de espera, alto costo de medicamentos y debilidades en la atención primaria.

En materia energética, afirmó que el país enfrenta un aumento de los apagones, pérdidas en distribución, falta de soluciones estructurales e incremento en las tarifas eléctricas.

Seguridad ciudadana

Fernández sostuvo que en el país se registran cerca de 900 homicidios al año y denunció un aumento de robos, atracos, microtráfico de drogas y crimen transnacional organizado. También mencionó lo que calificó como un "preocupante auge" de niños y adultos desaparecidos.

Obras públicas y vivienda

El expresidente criticó el tono que definió como "emotivo y teatral" del mandatario al enumerar obras de infraestructura. Aseguró que existen proyectos paralizados, retrasos significativos y sobrevaluaciones.

Indicó que no se mencionaron obras como la circunvalación de Navarrete, la de Moca, la de San Francisco de Macorís, la autopista del Ámbar, el malecón de Nagua y el puerto de Barahona, entre otras.

Asimismo, cuestionó que, pese a haberse recibido 775 millones de dólares de Aerodom, no se haya iniciado la construcción de proyectos como el puente sobre el río Ozama, el puente paralelo al Francisco J. Peinado, el centro traumatológico de San Cristóbal y la pavimentación de calles en La Caleta y Boca Chica.

"Señaló la construcción de más de 2,000 unidades, muy lejos de las 15,000 viviendas que el gobierno había prometido en el 2021, pero aún así, aún se hubiese cumplido con las 15, 000, resulta ridículo ante el hecho de que en nuestro país existen 2,700,000 unidades de hogares en condiciones de hacinamiento", afirmó.

Fernández también cuestionó el anuncio de que desde Oviedo, en la provincia Pedernales, se lanzaría el primer cohete espacial de la República Dominicana, comparándolo con una narrativa de "ciencia ficción".

Concluyó afirmando que el Gobierno enfrenta un desgaste acelerado y que intenta sostenerse a "base de cifras y relatos que no reflejan la realidad que vive la población".