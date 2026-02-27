De cohetes, apagones y pobreza: los temas abordados por Abinader ante la Asamblea

El presidente de la República, Luis Abinader, durante su discurso de rendición de cuentas. A su izquierda la vicepresidenta, Raquel Peña, y a su derecha, Ricardo de los Santos, presidente del Senado. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

En su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, un escenario que también fue utilizado para anunciar la realización de varias obras e iniciativas en los próximos meses, el presidente de la República, Luis Abinader, habló desde los cohetes o satélites que se estarían lanzando desde suelo dominicano hacia el espacio hasta de las fallas en el servicio eléctrico que afectan al país.

En una alocución que duró 2 horas y 44 minutos, Abinader presentó datos económicos y sociales, tanto de 2025 como de años anteriores de sus mandatos, destacando entre estos la salida de casi 1.5 millones de dominicanos de la condición de pobreza, "desde el momento más duro de la pandemia".

Solo en el último año, alrededor de 200 mil personas salieron de la pobreza y más de 20 mil ciudadanos superaron la pobreza extrema, según expuso.

En ese resultado habría incidido los diferentes subsidios sociales que otorga el Estado mediante el programa Supérate, incluyendo Aliméntate, para el cual se destinaron 28,945.9 millones de pesos, distribuidos entre 1,490,649 familias.

"Cuando el Estado garantiza un plato de comida caliente, garantiza algo más profundo: estabilidad, paz social y dignidad humana", destacó.

El cohete y el apagón

Uno de los temas que provocó el aplauso de los congresistas fue la construcción por más de 600 millones de dólares de un puerto espacial comercial en Oviedo, en la provincia Pedernales, por parte de la empresa estadounidense LOD Holdings para el lanzamiento de cohetes y satélites.

"Antes de mayo del 2028 -escúchenlo bien, porque yo sé que nos lo van a seguir-, vamos ya a mandar un satélite o un cohete al espacio desde Pedernales, para que lo crean", afirmó el jefe de Estado.

Aunque de manera escueta, Abinader se refirió al apagón general que afectó al país el pasado lunes, manifestando que "las fallas ocurridas en el sistema son inaceptables. Nos preocupan y nos ocupan".

Agregó que el sistema eléctrico ha sido un reto para todos los gobiernos anteriores y también para el suyo. Sin embargo, dijo que el Gobierno realiza las inversiones en el sistema de transmisión, tanto en su extensión como en su seguridad.

Corrupción y Senasa

La presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el tema de la transparencia tuvo su espacio dentro del discurso del presidente. Sobre el particular, advirtió que no habrá tregua, contemplaciones ni marcha atrás.

"En este Gobierno no existen intocables, protegidos, no existen excusas. Nadie está por encima de la ley. En los casos de corrupción, como el de Senasa, en el que el Gobierno se ha constituido en actor civil, los culpables no solo tendrán encima todo el peso de la ley, mi compromiso es que tendrán que devolver hasta el último peso de lo robado", declaró.

Cárceles y seguridad

El responsable del Poder Ejecutivo aprovechó el acto de rendición de cuentas para anunciar que se estarán construyendo a partir de este año 10 nuevos centros penitenciarios en Bonao, Pedernales, Cotuí, El Seibo, Hato Mayor, Baní, Azua, Barahona, Neyba y Santiago Rodríguez.

La reforma policial, una de las banderas del Gobierno, ha dejado como resultado que durante el 2025 la tasa de homicidio del país se situara en 8.15 por cada 100 mil habitantes, "la más baja desde que hay registros, lo que representa una variación de menos del 15 % respecto al año anterior, confirmando la tendencia a la baja que se viene verificando desde 2023", según planteó.

Luis Abinader sostuvo que estos datos colocan a la República Dominicana por debajo del promedio regional de América Latina "y nos sitúan como el segundo país más seguro de América Central y el Caribe, solo por detrás de El Salvador".

Elementos económicos

La economía fue otro de los temas que mereció un despliegue considerado dentro del discurso del jefe de Estado. El crecimiento del producto interno bruto (PIB), las exportaciones, la inversión extranjera directa (IED), la deuda pública y los empleos fueron abordados por el mandatario.

En materia del PIB, citó la expansión de un 2.1 % en 2025 y el alza de las exportaciones en un 14.4 %, alcanzando casi los 16 mil millones de dólares. En cuanto a la IED, destacó que el país captó el año pasado, por primera vez, más de 5 mil millones de dólares.

En el ámbito fiscal, indicó que al cierre de 2025 la deuda pública consolidada se situó en 58.5 % del PIB, "manteniendo la trayectoria descendente respecto al 69.1 % que registraba en diciembre de 2020".

Luis Abinader señaló que durante el año pasado el mercado laboral dominicano creó 133,915 nuevos puestos de trabajo, alcanzando la cifra histórica de 5,139,951 personas ocupadas. Además, resaltó el aumento del 20 % en el salario mínimo del sector privado no sectorizado, impactando a 1.4 millones de trabajadores.

Turismo y agroindustria

En materia de turismo, el mandatario comunicó que en 2025 el país recibió más de 11.7 millones de visitantes, un crecimiento interanual de 4.3 %. Asimismo, resaltó el arribo récords de pasajeros por vía marítima con la llegada de casi 3 millones cruceristas, para un crecimiento de un 6 % respecto a 2024.

En cuanto al sector agropecuario, precisó que el año pasado este registró un crecimiento de un 3.9 %, con exportaciones que alcanzaron los 3,680 millones de dólares.

Educación y salud

El presidente de la República afirmó que se ha producido una mejora sustancial de la escuela dominicana. Sin embargo, anunció el impulso de una reforma legislativa y curricular para rediseñar el sistema educativo nacional, con el objetivo de formar el capital humano necesario para duplicar el tamaño de la economía al año 2036.

Agregó que durante el período escolar 2024-2025, poco más de 40,000 niños fueron inscritos en el primer ciclo del nivel inicial, mientras en el segundo ciclo, la matrícula alcanzó 350,000 estudiantes. A nivel secundario, la matrícula ascendió a 861,000 estudiantes en 2025.

Sobre el tema de la salud, puntualizó que en 2025 se inauguraron 30 centros sanitarios—entre hospitales, centros de primer nivel y de diagnósticos—, construidos, ampliados o rehabilitados con una inversión superior a 2,659 millones de pesos.

Inversión en infraestructura

Un momento que aceleró el discurso fue cuando el titular del Poder Ejecutivo comenzó a citar las obras que se ha realizado en sus dos gestiones de Gobierno. No obstante, aclaró que solo en 2025, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecutó 47,290 millones de pesos, concluyéndose 69 obras con una inversión superior a 33,732 millones de pesos.

Detalló las obras realizadas por provincias, incluyendo 221 en Santiago, 385 en Santo Domingo y 100 en el Distrito Nacional.

Vivienda y medio ambiente

Los títulos de propiedad y las viviendas fueron dos temas abordados por el presidente en su discurso de rendición de cuentas. Informó que en 2025 el Gobierno entregó más de 32 mil certificados de títulos definitivos, beneficiando a más de 130 mil personas, lo que eleva el total acumulado de sus gestiones a casi 162 mil documentos de propiedad.

De igual forma, declaró que el año pasado, a través del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, se pusieron en manos de familias dominicanas 2,125 nuevas viviendas mediante los programas Mi Vivienda y Familia Feliz, mientras que para este año adelantó que esperan entregar 3,115 unidades.

En la parte ambiental, enumeró una serie de acciones e iniciativas ejecutadas, entre ellas la siembra de más de 20 millones de plantas, el cierre técnico y transformación del vertedero de Duquesa, así como la conclusión de las estaciones de transferencia de basura en Cancino, Tamboril, Nizao y Villa Fundación.