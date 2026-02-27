El director de la Dirección General de Aduanas (DGA), Nelson Arroyo, destacó este viernes el discurso de Rendición de Cuentas del presidente Luis Abinader, en el que presentó un balance positivo sobre los logros del gobierno, particularmente en áreas clave como la estabilidad económica, la infraestructura y la modernización del Estado.

En sus declaraciones, Arroyo subrayó que el presidente Abinader presentó un panorama claro y detallado del crecimiento y las transformaciones que ha experimentado la República Dominicana bajo su mandato.

"Con estadísticas claras y proyectos concretos, el presidente mostró que la República Dominicana de hoy es una nación diferente, con una economía más estable y una infraestructura que sigue avanzando a nivel nacional", señaló el director de Aduanas.

Avances en la Dirección General de Aduanas

Uno de los anuncios destacados en el discurso presidencial fue la implementación de un sistema que permitirá realizar pagos de impuestos y tasas aduanales mediante tarjetas de crédito y débito. Este nuevo sistema tiene como objetivo agilizar los trámites, simplificar el proceso para las pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y promover una mayor transparencia.

Arroyo explicó que la DGA ha iniciado un piloto en diversas administraciones y aeropuertos del país, y que se espera que, en los próximos meses, el sistema de pagos a través de la plataforma SIGA/Web esté completamente operativo, facilitando aún más el cumplimiento de los contribuyentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/27022026-rendicion-de-cuentas-en-el-congreso-nacional-luduis-tapia10-4dbb18bd.jpg Nelson Arroyo se muestra alegre en la conversación con Diario Libre tras hablar de los logros en Aduanas, destacado en su discurso por el presidente Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/LUDIS TAPIA)

Reacciones de la oposición

A pesar de los avances mencionados, la oposición política continuó cuestionando algunos aspectos del discurso y los logros presentados por el presidente Abinader.

Los opositores han mantenido que, aunque las estadísticas y las obras presentadas son innegables, aún persisten problemas de desigualdad y la percepción de que ciertos sectores del país no se benefician igualmente de los avances económicos y sociales.

Aseguran que, si bien la infraestructura ha mejorado en muchas áreas, aún existen retos significativos en términos de desarrollo social y equidad en las regiones más alejadas de los grandes centros urbanos.

Sobre las críticas de la oposición dijo: "La oposición siempre tendrá puntos para criticar, pero cuando el presidente presenta los hechos de forma tan concisa, no hay argumentos para rebatirlo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/foto-2-e612f7af.jpg Foto publicada por la Presidencia de la República, donde se ve a Nelson Arroyo, director de Aduanas, aplaudir tras los logros citados por el predidente Luis Abinader. (FUENTE EXTERNA)

Visión de futuro y sostenibilidad

A lo largo del discurso, el presidente Abinader reafirmó su compromiso con la sostenibilidad, destacando los esfuerzos del gobierno por implementar políticas públicas orientadas a la transformación digital del Estado y a la creación de un sistema económico más accesible y menos burocrático.

