El presidente Luis Abinader afirmó este viernes que durante su gestión se han impulsado políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de los dominicanos, destacando avances en materia de empleo, programas sociales, subsidios y titulación de viviendas.

Durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, hizo hincapié en los programas sociales dirigidos a apoyar a familias de bajos ingresos, así como las iniciativas de subsidio al gas y otros mecanismos de asistencia económica, y resaltó los avances en los procesos de titulación de terrenos.

En materia de asistencia social, Abinader informó que en el 2025 se continuó fortaleciendo el programa Supérate como principal instrumento de inclusión y movilidad social.

Indicó que el programa Aliméntate benefició a 1,490,649 familias, con una inversión total de 28,945.9 millones de pesos. Precisó que cada hogar recibió 1,650 mensuales para complementar la compra de alimentos priorizados a través de la Red de Abastecimiento Social.

Asimismo, detalló que el subsidio Bonogás Hogar alcanzó a 1,313,407 familias, con un aporte de 470 pesos por hogar y una inversión de 7,242.2 millones de pesos.

En cuanto al Bono Luz, señaló que más de 557,000 familias recibieron en promedio 703 pesos mensuales para contribuir al pago de la energía eléctrica, lo que representó una inversión de 4,633.6 millones de pesos.

También informó que en el 2025 se consolidó el Fondo a la Discapacidad, ampliando su cobertura a 10,660 familias Supérate con hijos entre 0 y 17 años en condición de discapacidad severa. Este programa benefició a 11,035 niños, niñas y adolescentes, otorgando 6,000 pesos mensuales por miembro, con una inversión total de 652 millones de pesos.

Abinader afirmó que junto a Supérate, el fortalecimiento de los Comedores Económicos del Estado ha sido otro pilar de la política de protección social.

En el 2025 se distribuyeron más de 60 millones de raciones cocidas, un 18 % más que el año anterior, y que se abrieron 11 nuevos comedores, totalizando 159 en todo el país.

Titulación de propiedades

En relación con el programa de titulación, el presidente indicó que en 2025 se entregaron más de 32,000 certificados de títulos definitivos, beneficiando a más de 130,000 personas.

Explicó que el total acumulado de la gestión alcanza casi 162,000 títulos entregados y alrededor de 650,000 dominicanos impactados.

El jefe de Estado informó que en el 2025, a través del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, se entregaron 2,125 nuevas viviendas mediante los programas Mi Vivienda y Familia Feliz.

Añadió que este año estarán listas 3,115 viviendas adicionales, con una inversión de 3,000 millones de pesos en bonos de subsidio, y que para 2026 se han asegurado 5,000 millones de pesos que permitirán apoyar 5,192 nuevas soluciones habitacionales.

Durante esta sección del discurso también fueron presentadas familias beneficiadas con los programas habitacionales.

En ese sentido, el mandatario indicó que en 2025 se intervinieron 6,158 viviendas mediante programas de reparación y rehabilitación como "Dominicana Se Reconstruye", beneficiando a más de 20,198 personas, con una inversión superior a 1,756 millones de pesos.

Empleo y salarios

En el ámbito laboral, el jefe de Estado afirmó que el empleo digno es una de las principales políticas sociales de su gobierno.

Citó datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, según los cuales en 2025 se crearon 133,915 nuevos puestos de trabajo, alcanzando un total de 5,139,951 personas ocupadas. Señaló que la tasa de desempleo abierta se situó en 5.0 %.

Indicó que la informalidad se colocó en 54.2 %, el valor más bajo registrado, y que entre enero y diciembre se registraron 74,000 nuevos trabajadores formales en el Sistema Integrado de Registros Laborales.

De acuerdo con Abinader al cierre de noviembre 2,426,350 trabajadores cotizaban en la Tesorería de la Seguridad Social, lo que representa un incremento interanual de 3.15 %.

El mandatario destacó que el 53 % de los nuevos empleos formales son ocupados por mujeres.

En materia salarial, informó que en 2025 se logró un aumento del 20 % en el salario mínimo del sector privado no sectorizado, impactando a 1.4 millones de trabajadores.

Sostuvo que por primera vez el salario mínimo de las grandes empresas superó el costo de la canasta básica del primer quintil, alcanzando una cobertura de 106.8 %, mientras que en las empresas medianas la cobertura fue de 97.9 %.

Además, mencionó incrementos de 30 % para trabajadores domésticos, 25 % en zonas francas y 30 % en hoteles y restaurantes.

Zonas francas y exportaciones

Abinader informó que al cierre de 2025 se registraron 10 nuevos parques de zonas francas, con 82 nuevas empresas y una proyección de 8,100 nuevos empleos directos.

Indicó que el sector cuenta con 858 empresas y más de 200,000 empleos directos, con una participación femenina cercana al 53 %.

Añadió que las exportaciones del sector zonas francas superaron los 8,500 millones de dólares representando alrededor del 54 % del total exportado.