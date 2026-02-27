Cuevas del Pomier y cierre de vertederos: Abinader expone resultados ambientales

El presidente Luis Abinader pronuncia su discurso de rendición de cuentas 2026 ante la Asamblea Nacional este 27 de febrero. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader manifestó hoy que en 2025 su gobierno dio "pasos firmes" en materia ambiental, iniciando con la recuperación y transformación de las Cuevas del Pomier, en San Cristóbal.

El mandatario calificó las Cuevas del Pomier como un tesoro nacional, con miras a proyectarlas como una atracción ecoturística y científica. Indicó que mediante el decreto 403-25 fue creada una comisión multisectorial que trabaja en el desarrollo del proyecto.

Las Cuevas del Pomier, consideradas por expertos como la "Capilla Sixtina" del arte rupestre mundial por sus más de 6,000 manifestaciones pictográficas y petroglifos, serán concluidas integralmente en su proceso de puesta en valor en agosto de 2026, según informó el jefe de Estado.

Modernización y permisos ambientales

En el ámbito institucional, el presidente informó que el Ministerio de Medio Ambiente está siendo modernizado mediante la digitalización de más de 24 servicios y la transformación del sistema de permisos ambientales.

Explicó que se procesaron más de 6,500 autorizaciones, aprobando inversiones superiores a 22,000 millones de dólares. Anunció el lanzamiento del Sistema de Información Geográfica Ambiental (Sigeo RD), que cuenta con 19 capas de información territorial accesibles para ciudadanos e inversionistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/whatsapp-image-2026-02-27-at-103050-am-ed1dde97.jpeg El presidente Luis Abinader durante la entonación del Himno Nacional a su llegada al Congreso, acompañado por la primera dama Raquel Arbaje (derecha) y la vicepresidenta Raquel Peña (izq.). (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/neal-cruz-d45d39db.jpeg El mandatario Luis Abinader a su llegada al Congreso Nacional previo a su discurso de rendición de cuentas. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

De acuerdo con el mandatario, se aprobaron planes de manejo en áreas protegidas estratégicas y en los primeros meses del año se redujo en un 65 % la superficie afectada por incendios forestales. Indicó que el país alcanzó un 30.8 % de protección marina y un 25.5 % del territorio terrestre bajo protección .

Entre 2024 y 2025, según detalló, se sembraron más de 20 millones de plantas, equivalentes a 365,000 tareas reforestadas, con la participación de más de 650 entidades públicas y privadas.

Gestión de residuos sólidos

Durante su intervención, Abinader también destacó avances en la gestión de residuos sólidos. Señaló el cierre técnico y transformación del vertedero de Duquesa, impactando a más de 3.8 millones de dominicanos, en el marco del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2025–2035.

Indicó que, a través del Fideicomiso de Residuos Sólidos, fueron cerrados y remediados vertederos históricos en comunidades como Moca, Cancino, Palmar de Ocoa, Villa Central, Pescadería en Barahona, Baní y Pedernales, entre otros, y que se puso en operación el Relleno Sanitario de Baní.

También se refirió a la conclusión de estaciones de transferencia en Cancino, Tamboril, Nizao y Villa Fundación, así como el aumento en la disposición final correcta de residuos, pasando de 1,000 toneladas diarias en 2021 a más de 5,000 toneladas en la actualidad, gestionando cerca del 38 % de las 13,000 toneladas de residuos urbanos que se generan diariamente en el país.

Asimismo, informó que la República Dominicana obtuvo más de 4.1 millones de dólares provenientes de fondos asociados a programas de reducción de emisiones de carbono, convirtiéndose en el primer país caribeño en acceder a estos recursos.