El presidente Luis Abinader afirmó que la República Dominicana consolida su crecimiento económico apoyada en el fortalecimiento del turismo, la agroindustria y la seguridad alimentaria, sectores que, según aseguró en su discurso de rendición de cuentas 2026, están generando más empleo, formalidad y mejores salarios.

Al referirse al turismo como una de las principales locomotoras del desarrollo, el mandatario destacó que en 2025 el país recibió más de 11.7 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento interanual de 4.3 %, equivalente a casi 500 mil turistas adicionales respecto a 2024 y más de cuatro millones en comparación con 2019.

Subrayó que la nación se posiciona como el segundo mayor destino de América Latina, solo por detrás de México.

Asimismo, resaltó que la llegada de cruceristas alcanzó casi tres millones de pasajeros, con un crecimiento de 6 % respecto al año anterior, consolidando al país como un hub turístico del Caribe.

"Hoy ya estamos recibiendo más de un visitante por cada habitante en nuestro territorio. Ahí solo llegan los grandes destinos turísticos", expresó.

El jefe de Estado explicó que estos resultados responden a la estabilidad económica, la promoción internacional y la mejora continua en la calidad de la oferta. No obstante, indicó que el Gobierno apuesta por transformar el modelo hacia uno más sostenible y diversificado.

En ese sentido, informó que en 2025 se formuló la primera Política y Estrategia Nacional de Turismo Sostenible con visión al 2036 y se concluyó la Estrategia Nacional de Ecoturismo.

Como parte de esa transformación, señaló que la Ciudad Colonial fue incorporada a la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes, mientras avanza su proceso de recuperación integral con una inversión de 28.6 millones de dólares en rehabilitación urbana y patrimonial.

También destacó la construcción de muelles turísticos, la renovación de malecones y la intervención de espacios naturales y urbanos en distintas comunidades del país.

"A través de Ceiztur entregamos infraestructura clave: muelles turísticos en Miches y La Caleta, renovación de malecones en Haina y Guayacanes, recuperación de espacios naturales como Los Patos y Boca de Cachón, y proyectos urbanos estratégicos en Puerto Plata, Samaná y Sosúa. En total, 91 comunidades recibieron beneficios directos de estas intervenciones", agregó.

Agropecuaria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/depositphotos350578754s-2019-768x513-1-8abb6d56.jpg Un trabajador agrícola en un platanal. (FUENTE EXTERNA)

En el ámbito agropecuario, Abinader indicó que el sector registró un crecimiento de 3.9 % el pasado año, impulsado por la producción de arroz, plátano, aguacate, huevos y pollo. Las exportaciones agropecuarias alcanzaron los 3,680 millones de dólares, para un incremento de 9 % respecto al año anterior.

"Se destaca el desempeño de cultivos claves, como el plátano con 4.3 millones de millares o el aguacate, que registró una producción de 2.4 millones de millares de unidades. La producción hortícola registro durante el pasado año un importante crecimiento contribuyendo al abastecimiento interno y a las exportaciones, reflejando la fortaleza y diversificación de la agricultura dominicana", dijo.

El presidente destacó, además, la diversificación productiva con cultivos no tradicionales como el arándano y la uva de mesa, así como el respaldo financiero al sector a través del Banco Agrícola, que otorgó préstamos por más de 26 mil millones de pesos a miles de productores.

"La producción mensual de huevos supera los 400 millones de unidades, permitiendo abastecer el consumo local y exportar huevos a las islas del Caribe el pasado año por un valor superior a los 34 millones de dólares", agregó.

Del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), indicó que ha experimentado un importante proceso de fortalecimiento institucional, contribuyendo al acceso de las familias de bajos ingresos a alimentos de calidad mediante la realización de 1,480 Mercados de Productores, 1,936 Bodegas Móviles, 37 Ferias Agropecuarias y 21 rutas alimentarias.

Estas acciones "beneficiaron a cientos de miles de familias de escasos recursos, promoviendo el consumo de productos frescos a precios solidarios, lo que fortaleció los espacios de comercialización directa para pequeños y medianos productores agropecuarios".

Meta de Hambre Cero

En materia de seguridad alimentaria, afirmó que el país avanza hacia la meta de Hambre Cero antes de 2028. Citó datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), según los cuales la subalimentación se redujo de 8.3 % en 2020 a 3.6 % el pasado año.

"Estamos construyendo un modelo de desarrollo más inclusivo, más sostenible y con mayores oportunidades para todos", concluyó el mandatario.