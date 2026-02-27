Autismo, hospitales, dengue y atención oncológica: Abinader proclama año histórico en salud

El presidente de la República, Luis Abinader, durante su discurso de rendición de cuentas este viernes 27 de febrero en el Congreso Nacional. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El presidente de la República, Luis Abinader, centró parte de su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional en los avances del sistema de salud.

Uno de los momentos más enfáticos de su alocución fue el balance sobre el control del dengue, presentado como un hito sanitario.

"En 2025, por primera vez en décadas, en la República Dominicana no se reportó ni una sola muerte por dengue. Oigan bien, cero muertes por dengue en todo el año", proclamó ante la Asamblea Nacional, durante el 182 aniversario de la Independencia Nacional.

Atribuyó el resultado al fortalecimiento de la prevención comunitaria y la vigilancia epidemiológica, y añadió que el país acumula cuatro años sin fallecimientos por alcohol adulterado, así como una reducción de la mortalidad infantil en 18.9 % y de la neonatal en 15.3 %.

En ese contexto, anunció que la República Dominicana fue propuesta por consenso para presidir por primera vez la Asamblea Mundial de la Salud, órgano supremo de la Organización Mundial de la Salud. "Este hecho histórico es fruto del trabajo técnico, serio y transformador", refirió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/hospital-abinader-7ee2f8f3.jpeg Presidente Abinader inaugura Hospital Regional Universitario Dr. Ángel María Gabón, en San Francisco de Macorís. (FUENTE EXTERNA)

Infraestructura y equipamiento

Durante 2025, el Gobierno inauguró 30 establecimientos de salud, entre hospitales, centros de primer nivel y centros diagnósticos, con una inversión que superó los 2,659 millones de pesos. Entre las obras destacadas mencionó el hospital regional en San Francisco de Macorís, un centro clínico quirúrgico en la Ciudad Sanitaria y un hospital en Dajabón.

A la par, se destinaron más de 3,778 millones de pesos en equipos médicos, incorporando tomógrafos, mamógrafos, incubadoras y tecnología de última generación. Aseguró que, por primera vez, la red pública cuenta con mamografía tridimensional con tomosíntesis digital. Solo en 2025, 92 centros fueron dotados con nuevos equipos.

El impacto, afirmó, se refleja en el aumento de servicios: más de 7.7 millones de consultas, 28.3 millones de análisis de laboratorio (más de 10 millones adicionales respecto a 2019), 4.3 millones de estudios de imágenes y 629,183 cirugías.

Atención territorial

En materia de trauma, informó la puesta en funcionamiento de hospitales traumatológicos en Azua y en Higüey, elevando a cinco los centros de este tipo en el país y con la meta de cerrar 2028 con ocho. "Encontramos tres y terminaremos la gestión con ocho", puntualizó.

También anunció la descentralización de la atención oncológica con nuevas unidades en Monte Plata, Cotuí y Santiago, así como la creación de la Red Nacional de Pie Diabético, de la cual ya operan tres de 10 unidades proyectadas.

A través del Programa de Medicamentos de Alto Costo, 8,283 pacientes recibieron tratamiento continuo, con una inversión superior a 7,313 millones de pesos. "Detrás de cada cifra hay una vida protegida", afirmó.

Salud mental y embarazos adolescentes

En materia de salud mental, el mandatario resaltó el lanzamiento del programa "SeNaSa InTEgrA" para niños con Trastorno del Espectro Autista, así como la expansión de camas hospitalarias y unidades de intervención en crisis y la creación del Instituto Nacional de Neurociencia.

El presidente también destacó la reducción del embarazo adolescente en un 56.5 % desde 2021 y los avances en atención oncopediátrica a través del Pabellón Oncopediátrico del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART).

Asimismo, informó sobre jornadas de implantes cocleares que beneficiaron a 100 niños con hipoacusia severa.

"Un país que cuida a su gente es un país que se cuida a sí mismo", concluyó el mandatario.