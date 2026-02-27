Abinader asegura que casi 200 mil personas salieron de la pobreza en el último año

El presidente Luis Abinader durante su rendición de cuentas este viernes 27 de febrero de 2026 en el salón de la Asamblea Nacional. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El presidente Luis Abinader afirmó este viernes que la reducción de la pobreza en el país es uno de sus logros durante su gestión, informando que el índice general bajó de un 19 % a un 17.3 % entre 2024 y 2025, lo que equivale a casi 200,000 personas que salieron de la pobreza durante el último año.

Durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el mandatario sostuvo que el crecimiento económico solo tiene sentido cuando se traduce en mejores condiciones de vida para la población.

"Por eso, desde este gobierno asumimos un compromiso claro: combatir la pobreza no como un fenómeno coyuntural, sino como un problema estructural que exige soluciones profundas y sostenidas", declaró Abinader.

Indicó que la combinación de la estabilidad macroeconómica, creación de empleos, aumentos salariales y del poder adquisitivo, la protección social focalizada ha permitido "los niveles más bajos de pobreza de nuestra historia y entre los más bajos de la región".

Disminución de la pobreza extrema

Afirmó, que la pobreza extrema también descendió pasando de 2.4 a 2.2 % mientras que el promedio de América Latina se sitúa en 9.8 %, de acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

"Hoy, la República Dominicana mantiene un nivel de pobreza significativamente inferior al promedio de América Latina, que se sitúa en 25.5% según datos de la Cepal", puntualizó el mandatario.

El jefe de Estado precisó que, desde el momento más crítico de la pandemia hasta la fecha, casi 1.5 millones de personas han salido de la pobreza, y cerca de un millón lo ha hecho desde 2019.

"Detrás de cada cifra hay una familia que vive con mayor tranquilidad, con mayor estabilidad y con mayores oportunidades", afirmó.

Compromisos del gobierno

El presidente aseguró que el Gobierno continuará impulsando el aumento real del salario mínimo, el fortalecimiento del programa Oportunidad 14-24, la expansión de becas y la formación dual a través del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), con la meta de reducir la pobreza general al 15 % en los próximos años y avanzar hacia la erradicación de la pobreza extrema.