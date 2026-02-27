"El agua fue, durante décadas, quizá la inversión más postergada del Estado", dice Abinader

El presidente de la República, Luis Abinader, durante su discurso de rendición de cuentas este viernes 27 de febrero en el Congreso Nacional. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

En su rendición de cuentas ante el Congreso Nacional este viernes 27 de febrero, el presidente Luis Abinader aseguró que garantizar el acceso al agua y al saneamiento se ha convertido en una prioridad estratégica de su gestión, al considerar que "el país que protege su naturaleza, transforma su energía y aprovecha responsablemente sus recursos es un país que asegura su futuro".

"El agua fue, durante décadas, quizá la inversión más postergada del Estado. Nosotros decidimos convertirla en prioridad nacional", afirmó el mandatario, al presentar lo que definió como la mayor transformación de la infraestructura hídrica en la historia reciente del país.

Inversión récord

Desde 2020, explicó, se han impulsado nuevos acueductos, ampliaciones estratégicas, plantas de tratamiento, drenajes pluviales y sistemas de saneamiento en distintas provincias.

Solo el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) ejecutó en 2025 una inversión histórica de 10,268 millones de pesos, superior, según destacó, a la suma anual invertida entre 2016 y 2019.

Más allá de los montos, el presidente enumeró obras concretas: en Pimentel, provincia Duarte, se construyó el alcantarillado sanitario y su planta de tratamiento de aguas residuales, una obra esperada por décadas.

En Las Matas de Farfán ya opera una planta con capacidad de 70 litros por segundo y una línea colectora diseñada para servir durante los próximos 30 años.

En San Pedro de Macorís, el drenaje pluvial de la Calle 20 puso fin a más de tres décadas de inundaciones que afectaban a 16 comunidades. Además, aseguró que en 2025 medio millón de dominicanos adicionales comenzaron a recibir agua potable en sus hogares, muchos por primera vez.

"Porque el agua no siempre se ve en la superficie, pero se siente en la salud, en la dignidad y en la tranquilidad de cada hogar", expresó.

Soluciones estructurales

El gobernante destacó que, a través del Gabinete del Agua, se ha dejado atrás la improvisación. En Villa Altagracia se sustituyó el llamado "acueducto de la lluvia" por una nueva obra de toma, estación de bombeo y ampliación de planta, lo que, dijo, garantiza un servicio estable.

En Navarrete se construyó un sistema completo con planta de 350 litros por segundo y tanques con capacidad conjunta de 2.4 millones de galones. En Monción, un nuevo acueducto múltiple beneficia a unas 26,000 personas en más de una docena de comunidades que nunca habían contado con servicio continuo.

"No dejar a nadie atrás no es un eslogan; es una política pública", subrayó.

Gran Santo Domingo y saneamiento costero

A través de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), en 2025 se recuperó y amplió el Acueducto Oriental Barrera de Salinidad, incorporando cuatro metros cúbicos por segundo adicionales (equivalentes a 136 millones de galones diarios) para beneficiar a 1.8 millones de personas en Santo Domingo Este y Norte.

El mandatario recordó que en los últimos 16 años no se había diseñado ni construido ningún acueducto para el Gran Santo Domingo ni para Santiago. Además, informó que se rehabilita el 100 % de los acueductos del Gran Santo Domingo, con la meta de superar los 500 millones de galones diarios de producción.

Entre otras acciones, citó la intervención de 19 tanques estratégicos, la transformación de 45 kilómetros de cañadas (con 17 adicionales licitados) y la próxima adjudicación de plantas de tratamiento en Hato Nuevo, Manoguayabo, Los Alcarrizos y Sabana Perdida.

Como parte de la agenda ambiental, anunció que en marzo iniciará el programa "Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas", junto al Banco Interamericano de Desarrollo.

El proyecto impactará 200 kilómetros de costa, comenzando en Boca Chica y extendiéndose por San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Verón–Punta Cana, beneficiando a un millón de personas y fortaleciendo la sostenibilidad de polos estratégicos para el turismo.

"Nunca la República Dominicana había alcanzado este nivel de planificación, ejecución e inversión en agua potable y saneamiento", afirmó Abinader, al presentar el acceso al agua como una garantía de salud, desarrollo y estabilidad para las próximas generaciones.