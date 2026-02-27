Un Abinader enérgico y emocionado pasa revista a proyectos: "Esto era por si querían obras"

El presidente Luis Abinader durante su rendición de cuentas este viernes 27 de febrero de 2026 en el salón de la Asamblea Nacional. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El presidente Luis Abinader aseguró este viernes que durante su gestión se ha realizado la mayor descentralización en obras públicas de su historia reciente, con una inversión que busca corregir desigualdades territoriales y llevar desarrollo a todas las provincias.

Durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, dijo que su gestión impulsó una política de desarrollo territorial equilibrado, con énfasis en el sur profundo, la zona fronteriza y nuevos polos productivos y turísticos.

Informó que, solo en 2025, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó 47,290 millones de pesos, el nivel de inversión más alto de los últimos 12 años, y concluyó 69 obras por más de 33,732 millones de pesos, sin incluir los aportes de RD Vial.

En este momento de su discurso, Abinader alzó su tono de voz y tomó impulso respaldado por continuos aplausos en el salón de la Asamblea Nacional, mientras mencionaba de manera ágil y enérgica una serie de obras que citaba por provincias. "Esto era por si querían obras", dijo.

Inversiones en el sur y la frontera

En su discurso desglosó las diferentes inversiones en infraestructuras realizadas en las diferentes regiones del país.

El presidente destacó el proyecto de desarrollo de Pedernales como la mayor inversión realizada por un gobierno en una provincia fuera de Santo Domingo, incluyendo acueducto, aeropuerto, carreteras, muelle turístico y hoteles.

También enumeró decenas de obras en provincias como Azua, Barahona, Bahoruco, Independencia, Peravia, San Cristóbal, San Juan, Elías Piña y San José de Ocoa, con remozamientos de hospitales, circunvalaciones, centros universitarios de la UASD, puentes, acueductos y carreteras.

Impulso al este y norte

En la región este, resaltó el desarrollo turístico en Miches, en El Seibo, también las obras en San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, La Romana, Samaná y La Altagracia.

Mencionó obras que van desde acueductos, reconstrucción de carreteras, auditorios, reconstrucción de hoteles escuelas, reparación de polideportivos, hospitales, entre otras.

En el norte, mencionó inversiones en Monseñor Nouel, La Vega, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Samaná, Puerto Plata, Espaillat y Sánchez Ramírez, así como el impacto del proyecto del Puerto de Manzanillo en el Noroeste.

Centros urbanos

En Santiago, indicó que se ejecutan 221 obras, entre ellas el saneamiento de la cañada Arroyo Gurabo y el Monorriel en construcción.

En la provincia Santo Domingo, citó 385 proyectos, incluyendo el Teleférico de Los Alcarrizos y la Línea 2C del Metro. En el Distrito Nacional, mencionó 100 obras, como el proyecto Nuevo Domingo Savio y la remodelación del Estadio Olímpico Félix Sánchez.

El mandatario afirmó que, cuando concluyan varias infraestructuras viales en ejecución, será posible viajar desde Punta Cana hasta Barahona o Montecristi sin detenerse en un semáforo.