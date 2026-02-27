El presidente de la República, Luis Abinader , destacó este viernes el desempeño económico del país durante el 2025, resaltando el crecimiento de un 2.1 %, situándose en el promedio de América Latina, que registró una expansión del producto interno bruto (PIB) de un 2.2 %, según el Banco Mundial.

Abinader señaló que esos datos colocan al país entre las economías de mayor dinamismo del continente y consolidan a la República Dominicana como uno de los motores de crecimiento de la región.

Durante su discurso de rendición de cuentas, comunicó que en el mes de enero de este año el crecimiento económico se aceleró hasta el 3.5 %, en línea con las proyecciones de crecimiento del 4.5 % que se estiman para este 2026.

De acuerdo con el jefe de Estado, estos resultados se enmarcan dentro de la estrategia Meta RD 2036, con la cual se busca duplicar el tamaño de la economía dominicana hacia ese año y de convertir al país en una nación desarrollada en el plazo de una generación.

"Duplicar el tamaño real de nuestra economía no es un objetivo abstracto. Significa más empleos formales, mejores salarios, menos pobreza, una clase media más fuerte y servicios públicos de mayor calidad", declaró.

Precisó que, en materia de comercio exterior, al cierre de 2025 las exportaciones dominicanas alcanzaron casi los 16 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de un 14.4 % respecto a 2024 y de 42.3 % en comparación con 2019.

Deuda pública

En cuanto al tema fiscal, el presidente dijo que al cierre de 2025 la deuda pública consolidada se situó en 58.5 % del PIB, manteniendo la trayectoria descendente respecto al 69.1 % que registraba en diciembre de 2020.

"Esta evolución contrasta con la tendencia observada en muchas economías tras las crisis recientes y reafirma nuestro compromiso con la sostenibilidad", destacó.

Señaló que la recaudación tributaria alcanzó el año pasado el 15.6 % del PIB, "reflejo del crecimiento de la actividad económica, el fortalecimiento de la administración tributaria y la lucha contra la evasión. Así el déficit fiscal se situó en 3.45 %, en línea con lo presupuestado, reafirmando nuestra disciplina fiscal".