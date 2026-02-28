Abinader emite decreto con ascensos y retiros en las Fuerzas Armadas; aquí la lista

El presidente Luis Abinader emitió la noche de este viernes el Decreto núm. 135-26 mediante el cual dispuso el ascenso a generales de varios oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y colocó en honrosa condición de retiro a once altos oficiales, con disfrute de la pensión correspondiente.

La norma presidencial fue dada a conocer por la Presidencia cerca de la medianoche.

Acciones oficiales de ascensos y retiros en las FF.AA.

La medida se adopta en cumplimiento de lo establecido en la Constitución y en la Ley núm. 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el decreto, fueron ascendidos al rango de general de brigada del Ejército de la República Dominicana (ERD) los coroneles Guillermo Jiménez Arciniega, Oscar L. Ares Gómez, Gustavo Reyes Morales, Jhojany Ramón de Jesús Suriel Otañez, Ignacio Arquímedes Morel Brito y Manuel José Matos y Matos.

Asimismo, el Poder Ejecutivo ascendió a general médico (ERD) al coronel médico Tomás Rafael Brache Ovalles; a general piloto de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) al coronel piloto Richard V. Sierra Rodríguez; y a contralmirante de la Armada de República Dominicana (ARD) al capitán de navío Aramis Alexandro Céspedes Aybar.

En la misma disposición, el mandatario colocó en honrosa condición de retiro al mayor general Julio César A. Hernández Olivero (ERD).

Cumplimiento legal y movimientos institucionales

También fueron retirados los generales de brigada José Martín Muñoz Jiménez, Catalino Acosta Piantini, Rodolfo Reynoso Green, Germán Alejandro Rosario Pérez, Vicente Mota Medina y Rafael Eugenio Reyes Castillo (ERD); el vicealmirante Samuel Ogaris Jiménez Lorenzo (ARD); el contralmirante Julio Ángel Morales (ARD); así como los generales de brigada piloto Fernando Rafael Hernández Calcaño y paracaidista Juan Manuel Puig Hernández (FARD).

Las disposiciones forman parte de los movimientos institucionales ordinarios dentro de los cuerpos castrenses.