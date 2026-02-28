Abinader da el primer palazo para el Club de Playa en Isla Catalina

La tarde de este sábado el presidente de la República, Luis Abinader, dio formal inicio a los trabajos para la construcción del Club de Playa en Isla Catalina, ubicada en el Este del país. Esta nueva propuesta busca diversificar y potenciar la oferta turística de la zona.

David Collado, ministro de Turismo, comentó que "hoy es un día especial para el turismo en la República Dominicana. Luego de la pandemia muchos países cerraron sus puertas, en cambio nosotros nos atrevimos a abrirnos con responsabilidad."

"En el 2021 en medio de la pandemia, tuvimos el mejor último cuatrimestre de la historia del turismo con el mundo cerrado. En el 2022 mientras el mundo estaba en menos 63 %, la República Dominicana en +20 %. En el 2023 llegamos a 10,306,000 turistas",añadió el ministro,.

En el 24 a 11.2 millones de visitantes. En el 25 a 11.7 millones. En enero de este año llegamos a 1.2 millones de visitantes" agregó el ministro.

Inversión significativa en el turismo

El acto contó con la presencia del expelotero de Grandes Ligas y empresario dominicano Edwin Encarnación, quien es el principal accionista del hotel Hilton Garden Inn La Romana en República Dominicana, con una inversión de 17 millones de dólares.

Durante su intervención, Encarnación expresó estar "muy contento y honrado" por el apoyo que se le ha brindado en ese proyecto. "Gracias al presidente Abinader y al ministro Collado. Soy nativo de La Romana y este proyecto significa mucho para mí" agregó el ex atleta.

Impacto en la economía local

El acto culminó con el presidente dando el primer palazo y cortando la cinta. El Muelle Turístico en Isla Catalina es considerado una obra estratégica que fortalecerá la conectividad marítima, dinamizará el turismo y generará nuevas oportunidades económicas para la provincia La Romana.