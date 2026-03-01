El presidente Luis Abinader anunció este domingo la construcción de gaviones en puntos críticos, mejoras al drenaje pluvial, reforestación río arriba, posible declaración de zonas protegidas y un plan de reubicación de familias afectadas, durante un recorrido por las áreas impactadas por las lluvias en Gaspar Hernández y comunidades de Puerto Plata como Sosúa y Sabaneta de Yásica.

El mandatario informó que se colocarán gaviones en el puente de la calle principal de Gaspar Hernández, en el distrito Villa Magante y en zonas río arriba, como parte de las medidas para mitigar futuras crecidas.

"En muchos años de descuido con los temas de gaviones, vamos a poner gaviones en el puente de la calle principal. También en el área del distrito Villa Magante y vamos a trabajar río arriba", expresó.

Asimismo, indicó que se intervendrá el sistema de drenaje pluvial, incluyendo una plaza construida en la zona y estructuras que, según explicó, afectan el flujo adecuado del agua.

También anunció acciones de reforestación y la evaluación de áreas que podrían ser declaradas protegidas.

El presidente sostuvo que no se reconstruirán viviendas en zonas vulnerables. Señaló que las familias que residían en áreas de alto riesgo serán reubicadas.

"No hacemos nada con reconstruir una vivienda en una zona vulnerable para que dentro de dos años pase lo mismo" Luis Abinader Presidente de la RD “

Estimó que cerca de 2,000 personas resultaron afectadas entre impactadas e inundadas, y que alrededor de 1,600 casos podrían requerir evaluación para cambio de vivienda.

No obstante, señaló que sería a más tardar el miércoles de esta semana entrante cuando sea conozca la cifra real de los daños en un informe que se está levantando sobre los problemas causados por las lluvias.

También informó que la carretera de la zona tenía cinco puntos críticos y que ya está en proceso de licitación completa, tras resultar afectada principalmente en Joba Arriba y Villa Magante.

En cuanto a la asistencia social, explicó que desde hace dos días se distribuyen ayudas y enseres a las familias afectadas.

Indicó que comerciantes y agricultores recibirán un apoyo especial, mientras se completa el levantamiento de daños a través del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura.

El mandatario atribuyó la intensidad de las lluvias a cambios en los patrones climáticos.

"Estamos viviendo una época muy especial. Hemos visto que las lluvias son por períodos más pequeños y más intensas. Eso es parte del calentamiento global y el gobierno tiene que reaccionar en base a esos cambios", señaló.

Recorrido y coordinación institucional

Previo a los anuncios, el jefe de Estado sostuvo un encuentro privado con alcaldes y directores distritales de las demarcaciones afectadas, para coordinar la respuesta del Gobierno.

En la reunión participaron el ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Víctor 'Ito' Bisonó; el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, y el director del Indrhi, Olmedo Caba Romano, entre otros funcionarios.

Abinader explicó que el encuentro permitió articular acciones con Obras Públicas, Infraestructura Escolar, Comedores Económicos y la Dirección de Asistencia Social (DASAC). Indicó que varios centros de atención primaria fueron impactados, así como dos escuelas y un liceo, por lo que se activaron evaluaciones estructurales.

Posteriormente, el presidente se trasladó a la zona del puente en la calle principal de Gaspar Hernández, donde colapsaron locales comerciales y viviendas construidas a orillas del río tras el desbordamiento.

Lluvias extraordinarias

El director del Indrhi, Olmedo Caba, informó que en el municipio se registró una pluviometría de 195 milímetros, cerca de 200 milímetros de agua en apenas cuatro horas.

"Algo extraordinario, que según los munícipes no se había presentado nunca en la historia de esta comunidad", afirmó.

Las lluvias provocaron el desbordamiento del río Joba, el colapso de edificaciones y la inundación de cientos de viviendas.

Maquinarias pesadas continúan removiendo sedimentos y escombros en Gaspar Hernández y otras comunidades de Puerto Plata, mientras las autoridades mantienen el levantamiento de daños y la coordinación institucional para asistir a las familias afectadas.